Чем привлекательна наука для белорусок и какие сферы они предпочитают





Много ли женщин в белорусской науке?





"Уровень феминизированности белорусской науки выше, чем в мире в целом. Женщины активно представлены на второй ступени высшего образования (в магистратуре - 53,8%), а также среди осваивающих первую и вторую ступени научно ориентированного образования (аспирантура - 56,4%, докторантура - 53,5%). В нашей стране 38,1% женщин среди исследователей, 40,8% - кандидатов наук, 22,3% - докторов наук. В Национальной академии наук Беларуси женщины среди исследователей представлены практически наравне с мужчинами, их доля составляет 48,6%", - отметила Алеся Соловей.





В целом по стране в естественных науках доля женщин-исследователей составляет 52,2%, в сельскохозяйственных - 59,5%, социально-экономических и общественных - 60%, гуманитарных - 61,2%. В медицинских науках в 2025 году представленность женщин оказалась самой высокой - 68,7%. Меньше всего женщин в технической области знаний - 27,1% (женщин-кандидатов наук здесь 16,6%, докторов наук - 9%). Наименьшая представленность женщин в технических науках подтверждает также и мировую статистику о том, что женщины составляют лишь 28% выпускников технических факультетов.





Как подчеркнула Алеся Соловей, включение женщин в науку имеет стратегически важное значение для развития научного знания, общества и государства. "Благодаря этому повышается интеллектуальный потенциал не только науки, но и нашего социума в целом, усиливается научное знание за счет новых тематик, гибких методологий, вариативности концепций и парадигм, уникальности неизученных направлений и проблемных тем в различных отраслях. Увеличение числа женщин в науке способствует трансформации гендерных стереотипов, популяризации науки среди школьниц и студенток благодаря формированию успешных ролевых моделей женщин-ученых", - отметила она.





Условия для профессиональной самореализации





"В нашей стране созданы все условия для личностного, творческого, образовательного развития как женщин, так и мужчин. При этом на профессиональную самореализацию женщин в науке могут оказывать влияние различные факторы объективного и субъективного порядка, в том числе уровень профессиональной женской и мужской солидарности в науке, поддержка старших коллег и возможности для молодых женщин быть услышанными", - обратила внимание социолог.





По мнению женщин университетской и академической науки, опрошенных в ходе социологического исследования, ключевые условия повышения их творческой активности, эффективности научной деятельности и успешной защиты диссертационной работы - это благоприятный социально-психологический климат в научном коллективе (57%), помощь научного руководителя (55,6%), достойный уровень заработной платы (54,5%), заинтересованность научного сообщества (научного руководителя, ученого совета, совета по защите) в защитах диссертации (47,1%) и поддержка с его стороны (27,7%), возможность рационального сочетания научной деятельности и семейно-бытовых обязанностей (39,8%). Также среди важных условий женщины отмечали современную материально-техническую базу (38,9%), обширную информационную базу для исследовательского труда (36,4%), каждая третья - конструктивную критику своей научной работы, возможность реализовать свой исследовательский замысел, авторский подход.





"Интерес представляет мнение соискательниц ученых степеней о специфике подготовки научных кадров высшей квалификации мужчин и женщин исходя из их личного и профессионального опыта. Большинство респонденток отметили, что нет различий в подготовке научных кадров высшей квалификации (кандидатов/докторов наук) женщин и мужчин - 86,8%", - отметила Алеся Соловей.





Соискательницы ученых степеней не разделяют гендерные стереотипы относительно интеллектуальных способностей мужчин и женщин. Не согласны с тем, что "наука - мужская сфера деятельности" и что "женщина менее компетентна как ученый", подавляющее большинство женщин (91,7% и 95,2%).





Чем привлекательна для белорусок научная работа





Результаты социологических исследований среди молодых ученых НАН Беларуси подтверждают значимость для женщин интеллектуальной составляющей их труда. Научная работа для молодых женщин вызывает интерес прежде всего возможностью повысить свой образовательный уровень (44,3%), творческим характером работы (41,5%), работой в высокоинтеллектуальном коллективе (40,8%), а также возможностью приносить пользу обществу (38%). Посвятили себя науке из-за возможности самореализации треть опрошенных женщин (29,8%).





Получение ученой степени является одной из базовых ступеней квалификации научного сотрудника, а также дальнейшим фундаментом для его научной карьеры и исследовательских свершений в науке. Для молодых женщин-ученых защита диссертации означает не только повышение статуса в науке, несмотря на то что данный вариант ответа оказался на первом месте - 54,2%. Получение ученой степени - это и возможность должностного роста (41,7%), и возможность заниматься интересующими актуальными научными темами (36,9%). Для каждой третьей женщины рост научной квалификации предполагает увеличение заработной платы и самоутверждение.





"Многолетняя работа над диссертационным исследованием на тему "Социальное самочувствие женщин-исследовательниц НАН Беларуси" позволила также разработать типологию женщин-ученых исходя из соотношения профессиональных притязаний (ценность научной деятельности и научной карьеры), выполнения гендерных ролей (ценность семьи и материнства), общественной активности и общественного признания. Большинство женщин-ученых академической науки ориентированы на совмещение научной деятельности и семейных обязанностей - для них в одинаково высокой степени значимы семейные ценности (замужество, создание семьи, материнство, воспитание детей) и профессиональные (ученая степень, научная карьера, самореализация в качестве ученого)", - рассказала Алеся Соловей.





Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-

Женщины вносят заметный вклад во многие научные отрасли. Каким сферам они отдают предпочтение и как развивается их карьера? Какие созданы условия для самореализации женщин в науке? Чем привлекательна для молодых женщин-ученых их работа и насколько они мотивированы повышать научную квалификацию? На эти вопросы ответила корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник сектора исследований кадрового потенциала науки Института социологии НАН Беларуси Алеся Соловей на первом форуме женщин-ученых "Роль женщины в науке и образовании".