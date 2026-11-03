Чем отличается договор ренты от договора дарения, разъяснили в Госкомимуществе

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чем разница между договором ренты и договором дарения, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.





В комитете отметили, что оба договора предполагают переход права собственности на недвижимость, но различаются по условиям и гарантиям для сторон.





Дарение - безвозмездная передача имущества. Одаряемый не обязан платить деньги или содержать дарителя. После государственной регистрации сделки право собственности полностью переходит к нему. В свою очередь рента - передача имущества в обмен на обязательства плательщика: периодические выплаты либо содержание, уход, питание и медицинскую помощь. Рента может быть постоянной или пожизненной (особый вид - пожизненное содержание с иждивением).





Главное отличие в том, что дарение - безвозмездно, а рента - возмездна. При дарении одаряемый не содержит дарителя; при ренте плательщик обязан выполнять условия договора. Кроме того, рента защищает бывшего собственника: на жилье возникает обременение, и без согласия получателя ренты его нельзя продать, подарить или заложить. Договор ренты также обязательно удостоверяется нотариусом; обе сделки подлежат государственной регистрации.





"Если собственник хочет безвозмездно передать недвижимость родственнику или другому лицу - целесообразен договор дарения. Если собственник передает квартиру или дом, но рассчитывает на регулярную материальную помощь, уход и содержание до конца жизни - более подходящим может быть договор пожизненного содержания с иждивением", - пояснили в комитете.-0-