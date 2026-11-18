18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему энергетические напитки вредны для подростков и чем заменить их бодрящее действие, рассказала корреспонденту БЕЛТА врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Юлия Михаленко.



По словам специалиста, содержание кофеина в тонизирующих напитках не должно превышать 400 мг/куб.дм. При этом, с точки зрения гигиенических нормативов, "безопасной дозы" кофеина, содержащейся в энергетических напитках, для подростков не существует. Употребление энергетических напитков подростками и детьми может нанести вред сердечно-сосудистой и нервной системе. Также регулярное потребление энергетических напитков может способствовать эрозии зубов и развитию ожирения.



Как рассказала Юлия Михаленко, согласно нормативным требованиям кофеин не включен в физиологические нормы потребления пищевых веществ и энергии для детей и подростков. Натуральный кофе, тонизирующие, в том числе энергетические, напитки строго исключены из рационов питания в учреждениях образования, что на постоянной основе контролируется специалистами санитарно-эпидемиологической службы при проведении оценки рационов питания и ассортимента буфетной продукции в учреждениях образования для детей и подростков.



Вместе с тем, по словам специалиста, требования к ограничению потребления кофеина распространяются не только на организацию питания в учреждениях образования, но и на маркировку соответствующей продукции. Маркировка безалкогольных напитков, содержащих кофеин в количестве, превышающем 150 мг/л, должна содержать следующую надпись: "Не рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией".



"Для поддержания бодрости и работоспособности организма подростка безопаснее опираться не на стимуляторы, а на восстановление ресурсов организма, - подчеркнула Юлия Михаленко. - Подросткам необходимо спать 8-10 часов в сутки, это поможет восстановить концентрацию и память. Также на завтрак стоит выбирать медленные углеводы, белок и клетчатку. Например, овсяную кашу с йогуртом и фруктами либо яйца с цельнозерновым хлебом. Важно пить достаточно воды".



Врач-гигиенист добавила, что также подросткам стоит больше двигаться, поскольку даже короткая прогулка или разминка улучшают кровообращение и снимают сонливость без кофеина. Сонливость и головную боль может вызывать высокая концентрация углекислого газа в закрытой комнате, поэтому важно регулярно проветривать помещение.



Учиться стоит небольшими блоками с перерывами, а не пытаться освоить весь материал за одну ночь. "Оставаться подростку бодрым и продуктивным даже во время самых сложных экзаменов можно без риска для здоровья путем восстановления организма естественным образом", - подытожила Юлия Михаленко.-0-