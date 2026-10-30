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Чем опасно неправильное промывание носа, рассказала врач

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
30 октября 2026, 11:08

Чем опасно неправильное промывание носа, рассказала врач

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
30 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. При неправильном промывании носа состояние болеющего может ухудшиться - возникнет головная боль, носовое кровотечение и др. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал врач-оториноларинголог Дарья Курбасова.
Перед промыванием носа в первую очередь нужно снять отек, чтобы не навредить структурам полости носа и среднему уху, а затем провести процедуру, следуя нескольким важным правилам. 

"Для выполнения промывания носа мы становимся вертикально над раковиной. Можно сделать небольшой наклон в ту сторону, в какую мы будем вливать раствор. Направляем его в одну ноздрю, а из другой дожидаемся воды. Процедура должна быть комфортной и не приносить болевых ощущений. Если вдруг так случилось, что вы случайно запрокинули голову назад, глотнули раствор и почувствовали прострел в ухе, дискомфорт, нужно остановиться. Если легче не становится, это повод обратиться к врачу", - рассказала специалист.

В момент промывания важно, чтобы рот был открыт, потому что система не должна быть изолированной и закрытой, а дышать при этом необходимо через рот. 

Когда речь идет про маленького ребенка до года, то лучше использовать орошающие системы, как специальный душик, пипетка, или небольшой шприц без иголки. "Промывание выполняем осторожно, чтобы не навредить маленькому пациенту. Когда ребенок становится постарше, желательно в игровой форме показывать, что взрослые, мама и папа тоже промывают носик", - посоветовала врач.-0-

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