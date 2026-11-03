Чем могут быть опасны вейпы, пояснила врач

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, какую угрозу здоровью может нанести курение электронных сигарет, рассказала журналистам заведующая подростковым отделением Минского городского клинического наркологического центра Людмила Шпаковская, передает корреспондент БЕЛТА.



В состав жидкостей для вейпов входят пропиленгликоль и ароматизаторы, обратила внимание Людмила Шпаковская. "Глицерин и жидкости проходят через нагревательный прибор и очень быстро меняют химическую формулу, превращаясь в вещества, которые могут, например, использоваться в химической промышленности для создания препаратов для борьбы с насекомыми. Кроме того, не стоит забывать о том, что вейп - это нагревательный прибор и нет гарантий, что он не взорвется, а произойти это может в тот момент, когда он будет в руках у человека", - отметила Людмила Шпаковская.



По ее словам, самое опасное вещество в жидкостях для вейпов - ароматизаторы. Именно они, проходя через нагревательный прибор, выделяют канцерогены, которые со временем могут привести к развитию опухолевых заболеваний. "Также курение вейпов негативно влияет на половую систему - продукты распада могут вызывать повреждение половых клеток человека, которые несут генетическую информацию", - добавила заведующая подростковым отделением Минского городского клинического наркологического центра.-0-