Чем грозит поездка на каршеринговом авто под чужими данными, рассказали в Госавтоинспекции

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем грозит поездка на каршеринговом авто с незаконным использованием чужого аккаунта, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.



"С момента заключения договора аренды пользователь каршерингового сервиса принимает во временное владение и пользование транспортное средство, предоставляемое компанией, что делает его владельцем такого транспорта. При этом неважно, кто использовал приложение, поскольку договор заключается именно с владельцем аккаунта", - пояснили в ведомстве.



Удобство каршеринговых сервисов, в первую очередь, заключается в ускоренной электронной форме оформления договора аренды, а также исключении необходимости личной явки к арендатору. Однако это удобство также может представлять опасность, поскольку, используя приложение, от имени владельца аккаунта договор может заключить третье лицо и в дальнейшем неправомерно управлять арендованным транспортом.



Правоохранители заметили, что неправомерное завладение транспортным средством и поездка на нем без цели хищения является угоном.



Ответственность за совершение данного деяния предусмотрена уголовным законодательством и может выражаться в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.-0-