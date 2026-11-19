"Особенно не полезны "волшебные" перекусы, которые связаны с большим поступлением быстрых углеводов. Например, сладкий кофе, особенно когда используются варианты приготовления кофейных напитков с большим количеством сахара, также использование шоколада. В качестве однократной ситуации, один раз в несколько дней, это, конечно, допустимо. Но в общем и целом это то, что способствует нездоровому формированию организма - мышцы становятся неактивными, печень перестает запасать адекватно гликоген, который является топливом, и клеточка перестает строиться. То есть вы получаете калории, может даже суточные калории, но это плохо для организма, потому что строительного материала нет", - сказала врач-гастроэнтеролог.
Ольга Панес обратила внимание, что длительность голодания может быть разной в зависимости от организма, от того, насколько он компенсирован и сколько у него запасов, но в долгосрочных прогнозах это плохо.
Врач-гастроэнтеролог добавила, что однократный прием пищи, поскольку организм человека вырабатывает пищеварительные соки в течение дня, может способствовать появлению, например, желчнокаменной болезни. "Желательно использовать гигиену питания, то есть распределять приемы пищи в течение дня, адаптировать их под себя. В качестве перекусов использовать более полезные продукты, например, хлеб грубого помола, ржаной хлеб, отварное мясо, отварное яйцо, которые дадут и заряд энергии в виде углеводов, а также белок", - сказала она.
Ольга Панес напомнила о том, что существует пищевая пирамида, на которую следует ориентироваться при организации своего питания с учетом личных особенностей. "За энергию отвечают углеводы. Потребность может колебаться от 45 до 65% в зависимости от общей калорийности. Предпочтение следует отдавать длинным углеводам, они расщепляются долго, каждая молекула высвобождается постепенно и дает большой заряд энергии. Это как долгоиграющее топливо. Дальше идут жиры. Резкое ограничение человека в жирах очень сильно вредит ему, поскольку наша клеточка, то есть строительный материал, состоит в основном из жиров. Если мы прекращаем употреблять в пищу жиры (они могут доходить до 30% суточного рациона), то мы теряем строение для клетки и нечего удивляться слабости, головокружению, потере витаминов", - отметила Ольга Панес.
Что касается белков, то их необходимость организму варьируется от 0,8 до 1 грамма на килограмм массы тела. Большая потребность в белке у людей, которые занимаются активным спортом. Ольга Панес обратила внимание, что важно в то же время и не перегружать свой рацион белком: "Это не основной источник энергии. Это может быть вредно, поэтому потребление белка должно быть адаптировано под человека".
Среди основных рекомендаций по профилактике проблем с желудочно-кишечным трактом врачи выделяют сбалансированность рациона, регулярность приема пищи, умеренные ограничения в питании, контроль за объемом пищи и объем достаточного количества жидкости. Не менее важный пункт в этом списке - физическая активность.-0-