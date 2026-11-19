19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему не стоит ограничиваться только одним приемом пищи в день, чем чреват такой подход, почему не стоит перекусывать сладостями, а также каковы главные принципы здорового питания, в эфире проекта "Здорово здоровым быть!" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Панес, сообщает БЕЛТА.Отвечая на вопрос о том, как долго человек может безопасно оставаться голодным и как в этом плане помогают перекусы, Ольга Панес отметила: "Все зависит от количества гликогена, который содержится как в печени, так и, например, в мышцах. Есть критические периоды голодания, когда человек несколько суток может находиться без еды. Но это неправильно, поскольку оно само по себе запускает различные патологические процессы, начиная от предобморочного состояния, заканчивая таким состоянием, как жировая дистрофия печени. Поэтому голодание - это не полезная ситуация ни в коем случае"."Особенно не полезны "волшебные" перекусы, которые связаны с большим поступлением быстрых углеводов. Например, сладкий кофе, особенно когда используются варианты приготовления кофейных напитков с большим количеством сахара, также использование шоколада. В качестве однократной ситуации, один раз в несколько дней, это, конечно, допустимо. Но в общем и целом это то, что способствует нездоровому формированию организма - мышцы становятся неактивными, печень перестает запасать адекватно гликоген, который является топливом, и клеточка перестает строиться. То есть вы получаете калории, может даже суточные калории, но это плохо для организма, потому что строительного материала нет", - сказала врач-гастроэнтеролог.Ольга Панес обратила внимание, что длительность голодания может быть разной в зависимости от организма, от того, насколько он компенсирован и сколько у него запасов, но в долгосрочных прогнозах это плохо.Врач-гастроэнтеролог добавила, что однократный прием пищи, поскольку организм человека вырабатывает пищеварительные соки в течение дня, может способствовать появлению, например, желчнокаменной болезни. "Желательно использовать гигиену питания, то есть распределять приемы пищи в течение дня, адаптировать их под себя. В качестве перекусов использовать более полезные продукты, например, хлеб грубого помола, ржаной хлеб, отварное мясо, отварное яйцо, которые дадут и заряд энергии в виде углеводов, а также белок", - сказала она.Ольга Панес напомнила о том, что существует пищевая пирамида, на которую следует ориентироваться при организации своего питания с учетом личных особенностей. "За энергию отвечают углеводы. Потребность может колебаться от 45 до 65% в зависимости от общей калорийности. Предпочтение следует отдавать длинным углеводам, они расщепляются долго, каждая молекула высвобождается постепенно и дает большой заряд энергии. Это как долгоиграющее топливо. Дальше идут жиры. Резкое ограничение человека в жирах очень сильно вредит ему, поскольку наша клеточка, то есть строительный материал, состоит в основном из жиров. Если мы прекращаем употреблять в пищу жиры (они могут доходить до 30% суточного рациона), то мы теряем строение для клетки и нечего удивляться слабости, головокружению, потере витаминов", - отметила Ольга Панес.Что касается белков, то их необходимость организму варьируется от 0,8 до 1 грамма на килограмм массы тела. Большая потребность в белке у людей, которые занимаются активным спортом. Ольга Панес обратила внимание, что важно в то же время и не перегружать свой рацион белком: "Это не основной источник энергии. Это может быть вредно, поэтому потребление белка должно быть адаптировано под человека".Среди основных рекомендаций по профилактике проблем с желудочно-кишечным трактом врачи выделяют сбалансированность рациона, регулярность приема пищи, умеренные ограничения в питании, контроль за объемом пищи и объем достаточного количества жидкости. Не менее важный пункт в этом списке - физическая активность.-0-