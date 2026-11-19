По статистике в мире от болезней, связанных с активным курением, умирает более 7 млн человек в год. В нашей стране, где курит более 20% населения, в этой группе - значительная часть молодых, трудоспособных людей, а также школьники. И только медики до конца знают, сколько вреда для здоровья несет эта пагубная привычка. Те, кто курил пачку сигарет в день или верил рассказам о безопасности вейпов, распространяя их в своем окружении, оказываются в стационаре, порой с очень серьезным диагнозом, когда счет идет на месяцы. Кто является потенциальным пациентом пульмонологов и онкологов, как изменяются легкие курильщика и что остановит моду на вейпы, узнала корреспондент БЕЛТА.





Курит больше 20% населения





Как рассказала главный врач Минского клинического центра фтизиопульмонологии Светлана Тумашик, с 2020 года в нашей стране доля курящих снизилась с 23,1% до 21,3%, но примерно 3% из них - это люди от 29 до 39 лет, представители молодой, трудоспособной части общества.





"Не могут не волновать цифры курения среди детей. По статистике 15% школьников с 7-го по 10-й класс курят. Причем по республиканскому опросу установлено, что большинство детей считают вейпы безопасными", - рассказала главный врач.

И только специалисты, к которым попадает курящий пациент, видят последствия курения, включая рак легкого. И только специалисты, к которым попадает курящий пациент, видят последствия курения, включая рак легкого.





ИИ в помощь врачам





По словам Светланы Тумашик, центр фтизиопульмонологии сегодня оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам с туберкулезом и неспецифическими болезнями органов дыхания.





"Мы имеем хорошую материально-техническую базу, включая рентгеновское оборудование, в том числе передвижные рентген-флюорографические установки, аппарат компьютерной томографии, оборудование для экспресс-диагностики туберкулеза. Работаем по направлению врачей общей практики учреждений здравоохранения города для установления пациентам диагнозов, коррекции лечения, проведения реабилитационных мероприятий", - рассказала главный врач.





В помощь медикам - программный комплекс системы по передаче цифровых рентгенограмм из поликлиник города.





"Снимки для чтения нашим врачам передаются на сервер центра через интернет. Только за последние девять месяцев было исследовано около 3 тыс. таких цифровых рентгенограмм. Главным преимуществом этой системы является ранее выявление заболеваний легких и назначение своевременного лечения", - отметил врач-рентгенолог, заведующий рентгеновским отделением Алексей Каратай.

"Сегодня центр является участником пилотного проекта Министерства здравоохранения по апробации системы распознавания заболеваний легких с использованием ИИ. С июля им было изучено более 4 тыс. снимков и примерно в 450 снимках ИИ обнаружил патологию. Помощник заточен на четыре патологические единицы и успешно справляется с их обнаружением на снимках. Это интересно и, безусловно, большая помощь доктору, которому приходится работать с большими объемами информации. Ответственность за заключение несет врач, но применение ИИ в его работе - хорошее подспорье, ведь на чтение одного снимка у человека уходит до десяти минут", - рассказала главный врач. "Сегодня центр является участником пилотного проекта Министерства здравоохранения по апробации системы распознавания заболеваний легких с использованием ИИ. С июля им было изучено более 4 тыс. снимков и примерно в 450 снимках ИИ обнаружил патологию. Помощник заточен на четыре патологические единицы и успешно справляется с их обнаружением на снимках. Это интересно и, безусловно, большая помощь доктору, которому приходится работать с большими объемами информации. Ответственность за заключение несет врач, но применение ИИ в его работе - хорошее подспорье, ведь на чтение одного снимка у человека уходит до десяти минут", - рассказала главный врач.





ХОБЛ и "попкорновая болезнь"





Врач-пульмонолог, заведующая пульмонологическим отделением Елена Лобан подчеркнула, что специалисты центра ежедневно сталкиваются с заболеваниями, ведущим фактором развития которых является курение. В первую очередь это хроническая обструктивная болезнь, которую при отказе от курения можно либо замедлить, либо предотвратить.





"Но за медицинской помощью пациент обращается только тогда, когда замечает снижение качества жизни. Например, потерю устойчивости к физическим нагрузкам. Если раньше он мог пробежать за автобусом, то сейчас после такой короткой пробежки у него появляется дискомфорт. Поднимался на пятый этаж без остановки, а сейчас уже на втором, третьем ему нужно постоять, отдохнуть. Одышка, мучительный кашель, снижение памяти, внимания, повышенная тревожность - все это симптомы курильщика", - рассказала врач.

Вейпы, как и сигареты, пагубно влияют на сердечно-сосудистую систему. "Для курильщиков вейпов характерны другие поражения легких, например, "попкорновая болезнь", аналогичная той, которая развивалась у рабочих заводов по производству попкорна, где они вдыхали химический ароматизатор диацетил, используемый для создания масляного вкуса", - отметила Елена Лобан. Вейпы, как и сигареты, пагубно влияют на сердечно-сосудистую систему. "Для курильщиков вейпов характерны другие поражения легких, например, "попкорновая болезнь", аналогичная той, которая развивалась у рабочих заводов по производству попкорна, где они вдыхали химический ароматизатор диацетил, используемый для создания масляного вкуса", - отметила Елена Лобан.





Агрессивные ароматизаторы добавляют и в жидкости для электронных сигарет. Попадая в легкие при парении, они могут приводить к образованию рубцовой ткани в бронхах. "На сегодняшний день в отделе бронхообструктивных патологий центра наблюдаются около 800 пациентов, у половины из них диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких. "Особо радует участие пациентов, которые отказались от курения, что в том числе положительно сказывается на лечении", - отметила пульмонолог.





"Курил до 72 лет"





Один из пациентов центра - 77-летний минчанин Тадеуш Александрович.





"Курить начал в 20 лет, когда встретил курящую девушку. Постепенно сформировалась привычка и мой максимум в день составлял примерно пачку сигарет. Работал на заводе токарем, и каждый перекур стал частью жизни, отказаться от которой было сложно", - рассказал он.





Дорога привела в больницу, когда минчанин уже находился на пенсии. "Резко стало трудно ходить. Пройду небольшое расстояние, сделаю остановку и двигаюсь дальше. Препятствием стали лестничные пролеты. Так что решил идти в поликлинику, откуда отправили в центр на более глубокое обследование", - отметил Тадеуш Александрович.

Свой недуг пациент называет астмой, врачи уточняют - хроническая обструктивная болезнь легких. Вылечить ее невозможно, мужчина находится на пожизненной терапии. Зная это, а также владея информацией, к чему может привести в его состоянии курение, он отказался от сигарет.





"Курить бросил, правда, не сразу. Было несколько попыток закурить снова. Но уже три года держусь. Чувствую себя неплохо, ничего не болит. Правда, одышка сохраняется, тяжести носить не могу - задыхаюсь. Так что одна надежда на врачей..." - резюмировал пенсионер.-0-