Чеботарь: продолжается работа по реализации приоритетов Программы-2030

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Юрий Чеботарь, принявший участие в заседании Минского облисполкома, представил делегатам Всебелорусского народного собрания от Минской области предварительные итоги реализации в текущем году Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, передает корреспондент БЕЛТА.





Руководитель министерства рассказал о приоритетах пятилетия, сделав акцент на трех составляющих: развитии реального сектора экономики, наращивании инфраструктурного потенциала и повышении благосостояния граждан.





"В промышленности сформирован пул из 35 крупнейших проектов в машиностроении, нефтехимии, электронике, фармацевтике и других отраслях. За 9 месяцев в них вложено 2,1 млрд рублей, создано 380 рабочих мест. Развиваются новые отрасли - робототехника, электротранспорт и другие. Для закрепления кадров в регионах активно строится арендное жилье для учителей, врачей, военных и других востребованных специалистов. Продолжаем формировать комфортную среду для жизни: в текущем году построено (реконструировано) 11 объектов образования, 5 поликлиник и больниц, 4 спортивных объекта, введено в эксплуатацию более 3,4 тыс. км дорог, отремонтировано порядка 50 мостов. И главный индикатор работы - рост благосостояния населения. Средняя зарплата превысила 3 тыс. рублей, уровень малообеспеченности на рекордном минимуме - 3,2%. Последовательно сокращаются межрегиональные различия в доходах", - рассказал Юрий Чеботарь.





По его словам, достигнутые результаты - основа для дальнейшего движения, впереди - масштабная и напряженная работа. "Наша задача - не только удержать набранные темпы, но и повысить качество экономического роста. Для достижения целевых ориентиров пятилетия в 2027 году продолжим наращивать инвестиционную активность, расширять экспортные поставки и повышать эффективность реального сектора", - резюмировал министр .-0-