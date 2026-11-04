"Чалавек без Радзімы - жабрак". Как II ВНС повлияло на развитие белорусской государственности 

В выступлении Президента также были блоки, посвященные внешней политике, вопросам национальной безопасности. Александр Лукашенко указал и на то, что ближайшее пятилетие станет важным этапом развития национальной государственности, демократии, формирования гражданского общества, совершенствования законодательства, развития парламентаризма, местного самоуправления. "Главный принцип формирования гражданского общества - соблюдение Конституции, законов страны, сотрудничество всех социальных слоев населения, ветвей власти, общественных организаций, политических партий и движений. Все это исключает политический радикализм, экстремизм и неконституционные формы борьбы", - отметил глава государства.

Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII ВНС пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.-0-





4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На втором Всебелорусском народном собрании были определены приоритетные направления развития страны на 2001-2005 годы. В связи с 30-летним юбилеем ВНС БЕЛТА предлагает вспомнить историю одного из важнейших органов политической системы Беларуси. 30 лет, 30 фактов, 30 публикаций - агентство подготовило серию материалов о собрании, в которых расскажет о становлении высшего органа народовластия и его современной роли в жизни нашей страны.18 и 19 мая 2001 года в столичном Дворце Республики прошло второе ВНС. Его лозунг - "За сильную и процветающую Беларусь!". Примерно 2,5 тыс. делегатов подвели итоги предыдущей пятилетки. Реализация программы на 1996-2000 годы позволила увеличить ВВП на 35,7%, объем промышленного производства - на 64,4%, инвестиции в основной капитал - на 33,2%, ввод жилья - на 81,1%, реальные денежные доходы населения - на 71,6%. В 2000 году удалось превзойти показатели докризисного 1990 года по объему производства промышленной продукции, потребительских товаров, реальных денежных доходов населения.Участники собрания также определили основные направления социально-экономического развития страны на 2001-2005 годы. Приоритетными были названы продовольственная безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции. Реализация этой программы позволила радикально снизить инфляцию. Так, сводный индекс потребительских цен снизился с 207,5% в 2000 году до 108% в 2005 году. Инвестиции выросли на 84%. Валовой внутренний продукт за пятилетие был увеличен на 43,1%. Среднемесячная заработная плата работающих в конце 2005 года составила в эквиваленте $261 при прогнозе $250.С докладом, одноименным лозунгу форума, выступил глава государства. Красной нитью через весь доклад проходила мысль, что Беларусь на деле состоялась как независимое государство. Президент напомнил, как страна отказалась от разрушительной "шоковой терапии" и дикой приватизации в 1990-х. "Мы не ринулись продавать за бесценок заводы, фабрики, землю-кормилицу. А ведь многие тогда уже потирали руки в надежде крупно поживиться за счет собственности, созданной трудом всего народа. Несмотря на ожесточенную критику как справа, так и слева, мы избрали путь эволюционных преобразований. И он себя оправдал", - подчеркнул Александр Лукашенко.Завершил свое выступление Александр Лукашенко словами белорусского классика Якуба Коласа: "Няма ў чалавека нічога цудоўней і даражэй Радзімы. Чалавек без Радзімы - жабрак". "Впереди нас ждет напряженная и упорная работа, в которой главный ориентир - благополучие и процветание Беларуси", - резюмировал Президент.