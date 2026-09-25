БЖД: с 28 сентября изменится график движения поездов из-за модернизации на участке Колодищи-Городище

В БЖД обратили внимание, что в связи с продолжением строительно-монтажных и ремонтных работ с 28 сентября и до ввода нового графика движения поездов 2026/2027 года пассажирские поезда на участке Минск - Орша будут следовать измененным расписанием или маршрутом. В отдельные даты будут отменены поезда №717/718 Москва - Минск - Москва, №862/861 Минск - Орша - Минск.
Кроме того, изменится расписание ряда поездов международных линий, в том числе №1 Москва - Минск, №3/7 Москва - Брест, №27 Москва - Брест, №51 Санкт-Петербург - Брест, а также отдельных поездов межрегиональных и региональных линий.
В этот период изменятся расписание и маршрут ряда поездов городских линий и региональных линий экономкласса на участке Минск - Орша, а некоторые будут отменены.
В БЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
В связи с отменой отдельных поездов ОАО "Миноблавтотранс" внес изменения в движение пригородных автобусов.
Более подробную информацию о расписании движения конкретных поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.-0-