БЖД: с 28 сентября изменится график движения поездов из-за модернизации на участке Колодищи-Городище





В БЖД обратили внимание, что в связи с продолжением строительно-монтажных и ремонтных работ с 28 сентября и до ввода нового графика движения поездов 2026/2027 года пассажирские поезда на участке Минск - Орша будут следовать измененным расписанием или маршрутом. В отдельные даты будут отменены поезда №717/718 Москва - Минск - Москва, №862/861 Минск - Орша - Минск.





Кроме того, изменится расписание ряда поездов международных линий, в том числе №1 Москва - Минск, №3/7 Москва - Брест, №27 Москва - Брест, №51 Санкт-Петербург - Брест, а также отдельных поездов межрегиональных и региональных линий.





В этот период изменятся расписание и маршрут ряда поездов городских линий и региональных линий экономкласса на участке Минск - Орша, а некоторые будут отменены.





В БЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.





В связи с отменой отдельных поездов ОАО "Миноблавтотранс" внес изменения в движение пригородных автобусов.





Более подробную информацию о расписании движения конкретных поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. График движения ряда поездов изменяется на участке Колодищи-Городище в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.