24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЖД с 13 декабря вводит новый график движения поездов, который будет действовать в течение следующего года. Что изменится, журналистам рассказал заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги Сергей Шемет, передает корреспондент БЕЛТА.



Сергей Шемет отметил, что при подготовке графика учтены спрос на перевозки по направлениям и дням недели, сезонные изменения пассажиропотока, а также требования государственных социальных стандартов в области транспорта. На направлениях, где особенно востребованы регулярные перевозки, увеличена частота курсирования поездов.



Всего предусмотрено курсирование 380 пар пассажирских поездов, из них 29 - в международном, 22 и 32 - на межрегиональных линиях бизнес-класса и экономкласса, 17 и 250 пар - на региональных линиях бизнес-класса и экономкласса соответственно. В сообщении с городами - спутниками Минска предусмотрено 30 пар поездов.



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