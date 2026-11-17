17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога традиционно организует эксклюзивное путешествие на новогоднем туристическом поезде по маршруту Минск - Брест - Минск с посещением поместья Деда Мороза в Национальном парке "Беловежская пуща". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БЖД.





Поезд будет отправляться из Минска 11, 18, 24, 26 декабря 2026 года, 6 января 2027 года и прибывать в Брест утром следующего дня. Из Бреста этот же поезд отправится в Минск 12, 19, 25, 27 декабря 2026 года и 7 января 2027 года.





На перроне пассажиров будут встречать проводницы Cнегурочки и железнодорожный Дед Мороз. В путешествие туристы отправятся в купейных вагонах до Бреста, далее в Национальный парк "Беловежская пуща" их централизованно доставят автобусы.





В поместье белорусского Деда Мороза туристы окунутся в волшебный мир, созданный мастерами - резчиками по дереву, встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, прогуляются по Аллее Сказок и познакомятся со сказочными персонажами. В программе также экопрогулка по Беловежской пуще вдоль вольеров с дикими животными и посещение Музея природы. Кроме того, участников тура ждут угощение и чай на пущанских травах, а также подарок. На обратном пути в поезде для туристов предусмотрена игровая анимационная программа.-0-