БЖД предупредила о рисках на путях и напомнила основные правила поведения





Нельзя переходить железнодорожные пути в неустановленных местах, находиться вблизи путей в состоянии алкогольного опьянения. Запрещено ходить по путям и сидеть на рельсах, использовать наушники и мобильные телефоны, переходя пути, перебегать пути перед движущимся поездом. Перед переходом путей нужно убедиться, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта. Нельзя передвигаться вдоль железнодорожного пути ближе 5 м от крайнего рельса, подлезать под подвижной состав.





БЖД призывает соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях и вблизи железнодорожного полотна.-0-

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога напомнила правила поведения на путях, которые помогут сохранить жизнь и здоровье пешеходам при нахождении вблизи ж/д путей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БЖД.