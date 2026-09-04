БЖД 7-26 сентября меняет график поездов в связи с модернизацией на участке Колодищи - Городище





Работы будут проводится с 7 по 26 сентября. Пассажирские поезда на участке Минск - Орша будут следовать измененным расписанием или маршрутом.





Так, в отдельные даты будут отменены поезда №717/718 Москва - Минск - Москва, №704/713 Минск - Витебск - Минск, №862/861, №866/863 Минск - Орша - Минск, а вместо поезда №713/714 Витебск - Минск - Витебск назначен поезд №623/624 Витебск - Минск - Витебск.





Поезд №712/711 Витебск - Минск 7, 14 и 21 сентября проследует измененным маршрутом через Полоцк и Молодечно.





Кроме того, изменится расписание ряда поездов международных линий, в том числе №1 Москва - Минск, №3/7 Москва - Брест, №27 Москва - Брест, №51 Санкт-Петербург - Брест, №721/722 Москва - Минск и поездов в сообщении Москва - Калининград формирования ОАО "РЖД", а также отдельных поездов межрегиональных и региональных линий.





Изменится расписание и маршрут ряда поездов городских линий и региональных линий экономкласса на участке Минск - Орша, а некоторые будут отменены.





Более подробную информацию о расписании движения конкретных поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.-0-

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с модернизацией инфраструктуры на участке Колодищи - Городище изменяется график движения ряда поездов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.