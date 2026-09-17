"Быть здесь в такой день - обязывает". Как футболисты укрепляли мотивацию во Дворце Независимости

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаковая экскурсия во Дворце Независимости состоялась 17 сентября - в День народного единства сюда приехали представители игры, которая объединяет миллионы. Гости Дворца Независимости в праздничный день - руководство Ассоциации "Белорусская федерация футбола", тренеры и игроки национальной и юношеской сборных, а также представители женской сборной, передает корреспондент БЕЛТА.Есть и еще одна причина, по которой эта экскурсия стала особой. В этом году отмечается 115 лет белорусскому футболу. И так как соревновательный сезон 2026/27 уже стартовал, график у тренеров и спортсменов насыщенный: турниры чередуются с тренировками и свободного времени крайне мало. Однако посещение Дворца Независимости едва ли не самая веская причина для того, чтобы немного поменять рабочий график. Да и это ведь не праздное времяпрепровождение, а тренировка и укрепление мотивации, которая спортсменам сейчас крайне необходима. Атмосфера дворца, как признаются гости, вдохновляет на продуктивную работу."Дворец Независимости - политический храм нашей страны, где принимаются ключевые решения для развития и процветания государства. Находясь здесь, да еще и в День народного единства, чувствуешь в первую очередь гордость за главу государства, за нашу страну. А на нас, людей спорта, это накладывает дополнительную ответственность за то, чтобы прославлять Беларусь. Хочу заверить, что мы будем делать все для того, чтобы белорусский футбол развивался, добивался высоких результатов и таким образом вносил свой вклад в укрепление народного единства. Если у кого-то из молодых ребят еще не до конца сформировалось чувство патриотизма и ответственности перед страной, то после сегодняшней экскурсии такие футболисты будут максимально настроены работать для родины. Мне очень приятно сегодня быть здесь, и в целом долг каждого белоруса - по возможности побывать во Дворце Независимости", - отметил председатель АБФФ Евгений Булойчик.Больше всех работает на родину национальная сборная по футболу - к ней всегда приковано особое внимание. У команды сейчас начинается особенно ответственный период: с 21 сентября стартует учебно-тренировочный сбор национальной команды по подготовке к Лиге наций УЕФА."Мы получили невероятное удовольствие от экскурсии во Дворец Независимости. Быть здесь в такой важный день для страны ко многому нас обязывает. Мы и так не имеем права плохо играть. А после экскурсии во Дворец Независимости тем более, сегодня ответственность перед страной выросла в разы. Для нас это дополнительная мотивация и напоминание о том, что за нашими спинами страна, люди, которые в нас верят", - поделился главный тренер национальной сборной Виктор Ганчаренко.Первый матч белорусы сыграют с командой Албании 26 сентября, затем 29 сентября встретятся с противником из Финляндии и 3 октября - со сборной Сан-Марино. По словам Виктора Ганчаренко, у белорусской сборной есть все, чтобы достойно себя проявить. "Уровень соперника и наш уровень таков, что мы можем рассчитывать на победу в любом матче. Самая главная задача - сыграть на максимум в целом командой и каждым игроком по отдельности. Нужно быть командой на поле и действовать как единое целое. У нас сейчас очень хороший баланс в плане обороны и атаки. И самое главное - у ребят правильный настрой", - отметил он.К сожалению, пока белорусская сборная не может проводить домашние матчи у себя в стране. Игрок национальной сборной Валерий Громыко признался, что очень хочется поскорее вернуться на родные поля и играть при своих болельщиках. Особенно хочется провести классный матч на поле Национального футбольного стадиона и увидеть на трибунах Президента. Как показывает опыт, мечты сбываются. "У меня была мечта побывать во Дворце Независимости. И я благодарен за эту возможность, тем более в День народного единства. Желание сделать для Беларуси что-то хорошее сегодня только усилилось. Страна многое нам дала, государство всегда нас поддерживало, поэтому мы должны отвечать взаимностью. Главное, что мы, спортсмены, можем сделать для своей страны, - прославить ее достойными результатами на соревнованиях. Будем стараться, чтобы не разочаровать болельщиков и Президента, я знаю, что он наблюдает за нашими выступлениями", - рассказал Валерий Громыко.В любви к футболу Александр Лукашенко признавался неоднократно. Как известно, глава государства сам долго играл в самую народную игру. О том, что у Президента особое отношение к футболу, молодые игроки знают. И очень это ценят. В конце августа в Санкт-Петербурге сборная Беларуси U-16 второй раз выиграла турнир памяти Юрия Морозова, сделав своеобразный подарок Президенту ко дню рождения."Мы знаем, что Президент сам играл в футбол. Думаю, он порадовался нашей победе. Мы записали для него видеопоздравление, потому что хотели порадовать Александра Григорьевича. И сегодня мне очень приятно почувствовать атмосферу, в которой каждый день работает Президент. Она здесь действительно особая, и я не сомневаюсь, что теперь мы будем играть еще лучше", - добавил игрок национальной сборной U-16 Арсений Аплевич.Белорусская федерация футбола делает особый акцент на развитии молодежного спорта. В специализированных учебно-спортивных учреждениях по всей стране футболом занимаются около 24 тыс. детей и подростков. В центре внимания не только спортивное развитие и совершенствование молодого поколения футболистов как личностей. Посещение Дворца Независимости в этом процессе - событие совершенно незаурядное и крайне необходимое."Тренерский штаб нашей сборной старается, насколько это возможно, расширять кругозор своих воспитанников. Поэтому где бы мы ни были - на соревнованиях или на сборах, - всегда стараемся посетить знаковые места. Скоро поедем в Брест на турнир и обязательно посетим Брестскую крепость. Футбольный матч начинается с гимна. И спортсмены должны знать свою страну, ее историю, знать о ее достижениях - все это собрано во Дворце Независимости. И то, что мы сегодня здесь, - большое событие и большая гордость. Ребята понимают, что их видят, их достижения ценят. Они осознают: для страны важно то, что они делают. Уверен, сегодняшний день они запомнят надолго", - отметил тренер национальной сборной U-16 Валерий Фомичев.Юные футболисты тренируются совсем недалеко от Дворца Независимости. Но они даже и мечтать не могли, чтобы когда-то увидеть дворец изнутри, почувствовать его атмосферу, полюбоваться интерьерами, услышать интересные истории о том, что здесь происходит. Но, как известно, по личному распоряжению Президента двери дворца открыты для всех. И раз уж у юных футболистов одна мечта уже сбылась, настало время исполнять другие мечты, даже самые несмелые, ведь и выступление в составе национальной сборной тоже когда-то было их мечтой. Игрок юношеской сборной Денис Ермаленок рассказал, что теперь мечтает познакомиться с Президентом. На вопрос, что бы он попросил у главы государства, футболист не колеблясь ответил, чтобы в его родной деревне Пинковичи построили футбольный стадион. Чтобы и на поле потенциальной "Пинковичи-Арены" мальчишки делали первые шаги к своим футбольным и не только мечтам.-0-