Встреча лидеров России, Китая и США, состоявшаяся 19 ноября в китайском Шэньчжэне, длилась около полутора часов и стала первой в своем роде для глав трех стран. По ее итогам принята декларация, объединившая несколько тем мирового формата. Речь о снижении ядерных рисков и предотвращении распространения ядерного оружия, намерении нарастить производство и поставки продуктов нефтепереработки для стабильности мировых энергорынков, а также нюансах международного правосудия и сохранении иммунитетов официальных лиц. В частности, было также указано на недопустимость злоупотребления полномочиями таких структур, как Международный уголовный суд. Встреча лидеров России, Китая и США, состоявшаяся 19 ноября в китайском Шэньчжэне, длилась около полутора часов и стала первой в своем роде для глав трех стран. По ее итогам принята декларация, объединившая несколько тем мирового формата. Речь о снижении ядерных рисков и предотвращении распространения ядерного оружия, намерении нарастить производство и поставки продуктов нефтепереработки для стабильности мировых энергорынков, а также нюансах международного правосудия и сохранении иммунитетов официальных лиц. В частности, было также указано на недопустимость злоупотребления полномочиями таких структур, как Международный уголовный суд.





Как отметил эксперт, Дональд Трамп в очередной раз выразил готовность встречаться, для него важны подобные коммуникации. Си Цзиньпин присоединился к общению на правах хозяина территории.

"По сути, совместной тематики для обсуждения на троих и не было. Для всех актуальны разные проблемы. Чем может помочь Китай в решении конфликта с Украиной? Американцы стараются, но пока ничего не выходит. В прошлом у Китая и США был торговый спор из-за введенных пошлин, однако окончательно все урегулировали в октябре прошлого года. С тех пор товарооборот растет", - отметил политолог, указывая и на открытую тему российско-американских торговых отношений.





Судя по тексту декларации, изначально было включено два пункта, а с подачи российской стороны были добавлены еще два, подчеркнул Николай Платошкин. Постепенное разоружение ядерных держав, посыл о том, что в ядерной войне нет победителей - одна из основных тем повестки. Поставки нефтепродуктов на мировой рынок в условиях санкций США и Евросоюза - еще одна актуальная тема, но не для всех участников встречи. "И, хотя все три страны не являются и никогда не были участниками Международного уголовного суда, указали на недопустимость выхода структуры за предел своих полномочий, а также важность соблюдения иммунитета государственных деятелей", - перечислил он.





Как сообщалось, переговоры лидеров России, Китая и США состоялись на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. В масс-медиа эту встречу назвали историческим событием.





С дипломатической точки зрения, по мнению эксперта, эта встреча создала определенный прецедент, однако повестка касалась нейтральных вопросов. По его словам, для российской стороны важнее обсудить аспекты установления мира и его гарантии.-0-

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор исторических наук, политолог Николай Платошкин в проекте БЕЛТА "В теме" прокомментировал темы, задекларированные на трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.