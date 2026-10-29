Будущее улыбок в Минске: что покажут на форуме "Стоматология Беларуси 2026"

Почему это событие нельзя пропустить?





Для посетителей: тест-драйв технологий и экспертное общение



Для специалистов, руководителей клиник и практикующих врачей посещение выставки - это не просто знакомство с новинками, а возможность "примерить" будущее к своей ежедневной работе. Личный контакт с инновациями. В отличие от онлайн-каталогов, выставка позволяет увидеть оборудование в действии. Посетители могут лично протестировать стоматологические установки, диагностические системы и цифровые сканеры, чтобы оценить их эргономику и функционал.

Полный охват индустрии. Экспозиция охватывает все сегменты: от расходных материалов и фармацевтики до сложнейших систем имплантологии, ортодонтии и программного обеспечения для цифровизации клиник.

Профессиональный рост. Параллельно с выставкой пройдет Международный стоматологический конгресс. Это уникальная возможность для врачей повысить квалификацию, узнать о последних клинических протоколах и обсудить актуальные вопросы с ведущими экспертами отрасли.

Прямой диалог с производителями. Посетители получают возможность задать вопросы напрямую представителям компаний-производителей и дилеров, что особенно важно при обсуждении условий сервисного обслуживания. Деловая программа: Инвестиция в развитие

В рамках деловой программы 12-го Белорусского международного стоматологического конгресса пройдет 6 секционных заседаний с участием специалистов и экспертов из 9 стран.



Для специалистов, руководителей клиник и практикующих врачей посещение выставки - это не просто знакомство с новинками, а возможность "примерить" будущее к своей ежедневной работе.В рамках деловой программы 12-го Белорусского международного стоматологического конгресса пройдет 6 секционных заседаний с участием специалистов и экспертов из 9 стран.





Участие в конгрессе стимулирует повышение информированности и профессиональной компетенции, обмен накопленным научно-практическим опытом врачей-стоматологов-терапевтов, врачей-стоматологов-ортопедов, врачей-стоматологов-ортодонтов, врачей-стоматологов-хирургов и врачей - челюстно-лицевых хирургов по ключевым направлениям стоматологической науки и практики.

Как стать частью события?



Организаторы приглашают всех, кто связан со стоматологической индустрией, стать частью этого масштабного профессионального праздника. Подробная информация о программе форума, списке участников и условиях посещения доступна на официальном сайте проекта: . Здесь представлен раздел

Место встречи: Минский международный выставочный центр (ММВЦ), ул. Павлины Медёлки, 24.



Даты: 4-6 ноября 2026 года.



Торжественное открытие состоится 4 ноября в 10:30 по адресу: г.Минск, ММВЦ, ул. П. Медёлки, 24, конференц-зал № 1 на экспозиции выставки.



Не упустите возможность увидеть, как меняется стоматология, и стать частью профессионального сообщества, которое формирует будущее отрасли уже сегодня.



Докладчики рассмотрят и обсудят актуальные аспекты и проблемные вопросы развития современной стоматологии. Затронут такие направления, как менеджмент мягких тканей в области имплантатов; навигационную тотальную и эстетическую реабилитацию.Участие в конгрессе стимулирует повышение информированности и профессиональной компетенции, обмен накопленным научно-практическим опытом врачей-стоматологов-терапевтов, врачей-стоматологов-ортопедов, врачей-стоматологов-ортодонтов, врачей-стоматологов-хирургов и врачей - челюстно-лицевых хирургов по ключевым направлениям стоматологической науки и практики.Организаторы приглашают всех, кто связан со стоматологической индустрией, стать частью этого масштабного профессионального праздника. Подробная информация о программе форума, списке участников и условиях посещения доступна на официальном сайте проекта: belarusdent.by . Здесь представлен раздел "Как посетить выставку" , где вы сможете получить пригласительный билет на выставку и определиться с посещением деловой программы форума.Минский международный выставочный центр (ММВЦ), ул. Павлины Медёлки, 24.4-6 ноября 2026 года.состоитсяпо адресу: г.Минск, ММВЦ, ул. П. Медёлки, 24, конференц-зал № 1 на экспозиции выставки.Не упустите возможность увидеть, как меняется стоматология, и стать частью профессионального сообщества, которое формирует будущее отрасли уже сегодня. Размещение рекламы на БЕЛТА

Организаторами масштабного мероприятия выступают Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Республиканский клинический стоматологический центр - Университетская клиника, Белорусское республиканское общественное объединение специалистов стоматологии и выставочная компания "Техника и коммуникации".Стоматологический рынок Беларуси сегодня демонстрирует уверенный рост. Клиники, зуботехнические лаборатории и частные практики находятся в постоянном поиске надежных поставщиков, инновационного оборудования и качественных материалов. Форум "Стоматология Беларуси 2026" станет той самой точкой притяжения, где встречаются спрос и предложение, а профессионалы отрасли получают доступ к передовым мировым технологиям.В этом году международный стоматологический форум принимает гостей и участников из, в их числе - Республика Азербайджан, Республика Беларусь, Республика Индия, Исламская Республика Иран, Китайская Народная Республика, Киргизская Республика, Турецкая Республика, Объединенная Республика Танзания, Республика Узбекистан, Российская Федерация, Южная Корея. Болеепредставят на выставке свою продукцию, в том числе оборудование для стоматологических кабинетов, инструменты, материалы, рентген установки и аксессуары, оборудование для зуботехнических лабораторий, ортодонтия, анестезиология, препараты и аксессуары по уходу за зубами, стоматологические лекарственные препараты и многое другое.