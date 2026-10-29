Будущее улыбок в Минске: что покажут на форуме "Стоматология Беларуси 2026"

Организаторами масштабного мероприятия выступают Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Республиканский клинический стоматологический центр - Университетская клиника, Белорусское республиканское общественное объединение специалистов стоматологии и выставочная компания "Техника и коммуникации".
Почему это событие нельзя пропустить?
Стоматологический рынок Беларуси сегодня демонстрирует уверенный рост. Клиники, зуботехнические лаборатории и частные практики находятся в постоянном поиске надежных поставщиков, инновационного оборудования и качественных материалов. Форум "Стоматология Беларуси 2026" станет той самой точкой притяжения, где встречаются спрос и предложение, а профессионалы отрасли получают доступ к передовым мировым технологиям.
В этом году международный стоматологический форум принимает гостей и участников из 11 стран, в их числе - Республика Азербайджан, Республика Беларусь, Республика Индия, Исламская Республика Иран, Китайская Народная Республика, Киргизская Республика, Турецкая Республика, Объединенная Республика Танзания, Республика Узбекистан, Российская Федерация, Южная Корея. Более 60 экспонентов представят на выставке свою продукцию, в том числе оборудование для стоматологических кабинетов, инструменты, материалы, рентген установки и аксессуары, оборудование для зуботехнических лабораторий, ортодонтия, анестезиология, препараты и аксессуары по уходу за зубами, стоматологические лекарственные препараты и многое другое.
Для посетителей: тест-драйв технологий и экспертное общение
Для специалистов, руководителей клиник и практикующих врачей посещение выставки - это не просто знакомство с новинками, а возможность "примерить" будущее к своей ежедневной работе.
В рамках деловой программы 12-го Белорусского международного стоматологического конгресса пройдет 6 секционных заседаний с участием специалистов и экспертов из 9 стран.
Для специалистов, руководителей клиник и практикующих врачей посещение выставки - это не просто знакомство с новинками, а возможность "примерить" будущее к своей ежедневной работе.
- Личный контакт с инновациями. В отличие от онлайн-каталогов, выставка позволяет увидеть оборудование в действии. Посетители могут лично протестировать стоматологические установки, диагностические системы и цифровые сканеры, чтобы оценить их эргономику и функционал.
- Полный охват индустрии. Экспозиция охватывает все сегменты: от расходных материалов и фармацевтики до сложнейших систем имплантологии, ортодонтии и программного обеспечения для цифровизации клиник.
- Профессиональный рост. Параллельно с выставкой пройдет Международный стоматологический конгресс. Это уникальная возможность для врачей повысить квалификацию, узнать о последних клинических протоколах и обсудить актуальные вопросы с ведущими экспертами отрасли.
- Прямой диалог с производителями. Посетители получают возможность задать вопросы напрямую представителям компаний-производителей и дилеров, что особенно важно при обсуждении условий сервисного обслуживания.
Деловая программа: Инвестиция в развитие
В рамках деловой программы 12-го Белорусского международного стоматологического конгресса пройдет 6 секционных заседаний с участием специалистов и экспертов из 9 стран.
Докладчики рассмотрят и обсудят актуальные аспекты и проблемные вопросы развития современной стоматологии. Затронут такие направления, как менеджмент мягких тканей в области имплантатов; навигационную тотальную и эстетическую реабилитацию.
Участие в конгрессе стимулирует повышение информированности и профессиональной компетенции, обмен накопленным научно-практическим опытом врачей-стоматологов-терапевтов, врачей-стоматологов-ортопедов, врачей-стоматологов-ортодонтов, врачей-стоматологов-хирургов и врачей - челюстно-лицевых хирургов по ключевым направлениям стоматологической науки и практики.
Как стать частью события?
Организаторы приглашают всех, кто связан со стоматологической индустрией, стать частью этого масштабного профессионального праздника. Подробная информация о программе форума, списке участников и условиях посещения доступна на официальном сайте проекта: belarusdent.by. Здесь представлен раздел "Как посетить выставку", где вы сможете получить пригласительный билет на выставку и определиться с посещением деловой программы форума.
Место встречи: Минский международный выставочный центр (ММВЦ), ул. Павлины Медёлки, 24.
Даты: 4-6 ноября 2026 года.
Торжественное открытие состоится 4 ноября в 10:30 по адресу: г.Минск, ММВЦ, ул. П. Медёлки, 24, конференц-зал № 1 на экспозиции выставки.
Не упустите возможность увидеть, как меняется стоматология, и стать частью профессионального сообщества, которое формирует будущее отрасли уже сегодня.
Участие в конгрессе стимулирует повышение информированности и профессиональной компетенции, обмен накопленным научно-практическим опытом врачей-стоматологов-терапевтов, врачей-стоматологов-ортопедов, врачей-стоматологов-ортодонтов, врачей-стоматологов-хирургов и врачей - челюстно-лицевых хирургов по ключевым направлениям стоматологической науки и практики.
Как стать частью события?
Организаторы приглашают всех, кто связан со стоматологической индустрией, стать частью этого масштабного профессионального праздника. Подробная информация о программе форума, списке участников и условиях посещения доступна на официальном сайте проекта: belarusdent.by. Здесь представлен раздел "Как посетить выставку", где вы сможете получить пригласительный билет на выставку и определиться с посещением деловой программы форума.
Место встречи: Минский международный выставочный центр (ММВЦ), ул. Павлины Медёлки, 24.
Даты: 4-6 ноября 2026 года.
Торжественное открытие состоится 4 ноября в 10:30 по адресу: г.Минск, ММВЦ, ул. П. Медёлки, 24, конференц-зал № 1 на экспозиции выставки.
Не упустите возможность увидеть, как меняется стоматология, и стать частью профессионального сообщества, которое формирует будущее отрасли уже сегодня.