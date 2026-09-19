"Будет самой большой ошибкой поддаться на провокацию". Министр информации о блокировке YouTube

В любом вопросе всегда есть несколько аспектов, обратил внимание министр информации. "И первый аспект, который нам нужно понимать, - нас провоцируют на определенные шаги. И будет самой большой ошибкой поддаться на провокацию и совершить те шаги, на которые нас провоцируют", - считает Дмитрий Жук. В любом вопросе всегда есть несколько аспектов, обратил внимание министр информации. "И первый аспект, который нам нужно понимать, - нас провоцируют на определенные шаги. И будет самой большой ошибкой поддаться на провокацию и совершить те шаги, на которые нас провоцируют", - считает Дмитрий Жук.





"Второе. Безусловно, платформа недружественная. То, что они там творят, не подлежит никакому обсуждению с точки зрения правового и других аспектов. Чистое пиратство", - подчеркнул министр. В то же время, обратил внимание он, белорусские СМИ научились работать и в сложившихся условиях. "Мы держим аудиторию. Но самое важное в другом. Мы должны принимать то решение, которое будет выгодно нашему государству и в то время, когда оно будет необходимо для нашего общества, а не тогда, когда нас на это очень уж сильно подталкивают. И то, что мы будем контролировать как суверенное государство информационную среду на территории нашей страны, у меня как министра не вызывает никаких сомнений, потому что все инструменты есть", - добавил Дмитрий Жук.

Он привел для размышления по поводу запретов и удалений следующий факт. "YouTube снес канал господина Трампа, даже адвокат высудил огромные деньги за это. Трамп закрыл YouTube в Америке? Нет", - обратил внимание министр.-0- Он привел для размышления по поводу запретов и удалений следующий факт. "YouTube снес канал господина Трампа, даже адвокат высудил огромные деньги за это. Трамп закрыл YouTube в Америке? Нет", - обратил внимание министр.-0-



