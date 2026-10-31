* Больше актуальной и интересной информации о погоде смотрите в программе ОНТ "Метеогид" на VIDEOBEL.BY.
Общество
31 октября 2026, 06:09
Будет ли тепло в последний день октября, рассказали синоптики
Фото из архива
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси температура воздуха днем 31 октября составит 6-11 градусов тепла. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 3-8 м/с. -0-
Новости рубрики Общество
Главное
Топ-новости
Электричество - деньги будущего? Лукашенко напомнил, как Беларусь попала в тренд, не став слушать крикунов
МИД: мы аккредитуем всех подавших заявку на освещение IV Минской конференции по евразийской безопасности
С нами интереснее