Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 31 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:00 Главные новости за 30 октября Общество
06:09 Будет ли тепло в последний день октября, рассказали синоптики  Общество
05:01 Жители Алешек вылетели в Беларусь из Анапы  Общество
01:38 В центре Варшавы из-за беспорядков перекрыли движение транспорта В мире
01:25 Индия запустила навигационный спутник массой более 2 тонн Технологии
01:00 Член Государственного трибунала Польши заявил о государственном перевороте В мире
00:44 В Болгарии наступает день тишины перед вторым туром выборов президента В мире
00:31 Глава Польши собрал совещание с председателем КС В мире
00:21 Перцов: Беларусь снова продемонстрировала свою готовность помочь Общество
00:14 Хуситы ударили ракетами по аэропорту Адена и президентскому дворцу В мире
30.10.26
30.10.26 23:40 Каким могло бы быть белорусское здравоохранение "за деньги", рассказали эксперты Общество
30.10.26 23:17 Толпа протестующих окружила Конституционный суд Польши В мире
30.10.26 22:58 UKMTO: судно поражено снарядом недалеко от иранского острова Лаван В мире
30.10.26 22:38 Что нужно для укрепления национальной обороны, рассказал начальник Генштаба ВС Беларуси Общество
30.10.26 22:27 "Шахтер" дважды за три дня проиграл "Гомелю" и уступил лидерство в экстралиге "Металлургу" Спорт
30.10.26 22:19 РОО "Белая Русь" вручила первый нагрудный знак "За общественную деятельность" Общество
30.10.26 22:13 Применение стандартного налогового вычета планируют расширить за счет этой категории. О ком речь? Общество
30.10.26 22:09 Суд отменил запрет на проведение демонстрации в центре Парижа 31 октября В мире
30.10.26 21:58 Шайбы белорусов принесли минскому "Динамо" победу над "Трактором" Спорт
30.10.26 21:57 "За этим фасадом очень разные люди". Эксперт о выборах в Сербии и "Студенческом списке" Общество
30.10.26 21:49 По вкусу - как у Президента. В Могилеве отпраздновали победу своего каравая-миллионника и устроили дегустацию Регионы
30.10.26 21:46 Инновационную технологию производства асфальтобетонных смесей впервые внедрили в Беларуси Общество
30.10.26 21:36 ЕК утвердила выплаты Киеву на 2027 год в размере 45 млрд евро вместо 70 млрд евро В мире
30.10.26 21:28 Акцизная политика в 2027 году. Что изменится в Беларуси? Общество
30.10.26 21:23 Хоккеисты "Динамо-Шинника" дома обыграли московских динамовцев Спорт
30.10.26 21:05 В ОАЭ остановили утечку нефти из поврежденного танкера В мире
30.10.26 21:00 Италия на грани хаоса: массовые протесты переросли в беспорядки В мире
30.10.26 20:49 "Новая Швейцария в Европе". Политолог о наиболее благоприятном будущем для Сербии Общество
30.10.26 20:45 Фильм "Батька Минай. Партизанская легенда" открыл кинофестиваль "Лістапад" Культура
30.10.26 20:34 "БГУ - это фундаментальное образование и путевка в жизнь". Иванец о 105-летии вуза Общество
Все новости
Все новости

Будет ли тепло в последний день октября, рассказали синоптики 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
31 октября 2026, 06:09

Будет ли тепло в последний день октября, рассказали синоптики 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси температура воздуха днем 31 октября составит 6-11 градусов тепла. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 3-8 м/с. -0-

* Больше актуальной и интересной информации о погоде смотрите в программе ОНТ "Метеогид" на VIDEOBEL.BY.

Теги
Беларусь погода прогноз погоды
Новости рубрики Общество
Главные новости за 30 октября
Жители Алешек вылетели в Беларусь из Анапы 
Скриншот видео телеканала "Беларусь 1" Перцов: Беларусь снова продемонстрировала свою готовность помочь
Фото из архива Каким могло бы быть белорусское здравоохранение "за деньги", рассказали эксперты
Скриншот видео телеканала ОНТ Что нужно для укрепления национальной обороны, рассказал начальник Генштаба ВС Беларуси
РОО "Белая Русь" вручила первый нагрудный знак "За общественную деятельность"
  • Главная
  • Будет ли тепло в последний день октября, рассказали синоптики 
    • Главное
    Новая Городская инфекционная больница открыта в Минске
    Жители Алешек вылетели в Беларусь из Анапы 
    Народной артистке Беларуси Тамаре Мироновой на "Лiстападзе" вручили специальный приз Президента
    50 тыс. деревьев и 70 га новых лесов - Беларусбанк принял участие в акции "Дай лесу новае жыцце!"
    Топ-новости
    Главные новости за 30 октября
    Лукашенко: нынешний кинофестиваль "Лiстапад" станет настоящим праздником высокого искусства
    Лукашенко: Беларусь в пандемию спаслась, пойдя своим путем, но и вынесла необходимые уроки
    Электричество - деньги будущего? Лукашенко напомнил, как Беларусь попала в тренд, не став слушать крикунов
    Перечень выплат, на которые не начисляются взносы в ФСЗН, изменится с 2027 года
    Перцов: Беларусь снова продемонстрировала свою готовность помочь
    Что нужно для укрепления национальной обороны, рассказал начальник Генштаба ВС Беларуси
    Каким могло бы быть белорусское здравоохранение "за деньги", рассказали эксперты
    XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" открылся в кинотеатре "Москва"
    МИД: мы аккредитуем всех подавших заявку на освещение IV Минской конференции по евразийской безопасности
    РОО "Белая Русь" вручила первый нагрудный знак "За общественную деятельность"
    Решение CAS вселяет уверенность в положительный результат наших усилий - ФХБ
    Акцизная политика в 2027 году. Что изменится в Беларуси?
    "БГУ - это фундаментальное образование и путевка в жизнь". Иванец о 105-летии вуза
    Инновационную технологию производства асфальтобетонных смесей впервые внедрили в Беларуси
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.