Будет ли тепло в последний день октября, рассказали синоптики 

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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси температура воздуха днем 31 октября составит 6-11 градусов тепла. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 3-8 м/с. -0-