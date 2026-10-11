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Будет ли меняться стоимость арендного жилья, рассказали в МЖКХ

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
11 октября 2026, 22:37

Будет ли меняться стоимость арендного жилья, рассказали в МЖКХ

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Понижающие коэффициенты для государственного арендного жилья необходимо пересматривать. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал заместитель министра ЖКХ Андрей Ромашко, сообщает БЕЛТА.
Стоимость арендного жилья в Беларуси, как правило, составляет 60-70% от рыночной. Однако в ряде областей, в частности в Витебской и Гродненской, а также в небольших населенных пунктах этот показатель может опускаться до 50% от стоимости частного жилья.

"Есть небольшой дисбаланс. Поэтому эти понижающие коэффициенты необходимо пересматривать, исходя из спроса на коммерческое жилье и предложений частных собственников. Стоимость и коэффициенты должны постоянно меняться решениями облисполкомов", - пояснил Андрей Ромашко.

Он добавил, что соответствующие рекомендации уже направлены в регионы для анализа ситуации и устранения явных отклонений там, где это необходимо.-0-

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