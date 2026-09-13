Бронетранспортеры, минометы и военный оркестр. Праздничную экспозицию в парке Победы представили в День танкиста 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 13 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:21 Беларусь предложит АБИИ проекты в сферах транспорта, энергетики и цифровизации Экономика
17:13 Система "Молния" сработала в одном из магазинов Гомеля Происшествия
17:05 Белорусы взяли 11 медалей юношеских первенств Европы по пятиборью в Португалии Спорт
16:58 Истребитель НАТО после визуальной проверки установил причину закрытия аэропорта в Вильнюсе  В мире
16:52 "Комплексные решения под ключ". Эксперт о белорусском подходе к сотрудничеству с другими странами  Общество
16:35 Пятеро белорусов стали призерами турнира по вольной борьбе в Ереване  Спорт
16:22 Ливан попросил ООН продлить миротворческую миссию на юге страны  В мире
16:02 Спортсмены "Столицы" победили ВРЗ в чемпионате Беларуси по мини-футболу  Спорт
15:55 Даже имитация камеры может отпугнуть потенциального вора. В УВД назвали правила защиты имущества от кражи  Общество
15:43 От школ и детсадов до больниц и спортобъектов. Как обновили социальную инфраструктуру в Дзержинске  Регионы
15:37 Адреналин, скорость, мастерство: кубок ДОСААФ по мотокроссу памяти А.В.Тылецкого прошел в Стайках  Спорт
15:32 Белорусы завоевали 38 наград Кубка ШОС по гребле на байдарках и каноэ Спорт
15:27 Родительский чат взломали? Как остановить мошенников - рекомендации от правоохранителей  Общество
15:20 "Ислочь" победила футболистов "Гомеля" на чемпионате Беларуси  Спорт
15:08 Бронетранспортеры, минометы и военный оркестр. Праздничную экспозицию в парке Победы представили в День танкиста  Общество
15:00 Задачи на сессию, лицензирование, крупный бизнес и на связи с военными. Итоги недели Президента  Президент
14:48 Колоссальный ущерб экономике Германии прогнозируют из-за маловодья на Рейне  В мире
14:48 "Даже детей не оставляли в покое". История бывшей малолетней узницы концлагеря  Общество
14:37 Фликеры белого, лимонного и желтого цветов действительно соответствуют требованиям - МВД Общество
14:16 Международный аэропорт Вильнюса закрыли из-за беспилотников  В мире
14:05 Как изменилась жизнь в Западной Беларуси после объединения с БССР? Марзалюк озвучил цифры и факты  Общество
13:49 Почему необходимо развивать микроэлектронику? Эксперт объяснил ее актуальность Общество
13:35 Придет ли настоящее бабье лето на следующей неделе, рассказал синоптик  Общество
13:29 Белорусы заняли пятое место в Евролиге по пляжному футболу  Спорт
13:25 Юные пятиборцы из Беларуси победили в миксте на первенстве континента-U15  Спорт
13:18 "Советую провести здесь месяц". Блогер-миллионник из Китая поделился впечатлениями о Беларуси  Общество
13:06 Женщина погибла при пожаре квартиры в Витебске  Происшествия
12:52 Ограничения на посещение лесов сохраняются в Беларуси  Общество
12:49 Во Франции раскритиковали решение ЕК о выделении Киеву дополнительных 6,1 млрд евро  В мире
12:34 Огневая, физподготовка, рукопашный бой. Проверочные занятия прошли в 7-й милицейской бригаде внутренних войск МВД  Общество
Все новости
Все новости

Бронетранспортеры, минометы и военный оркестр. Праздничную экспозицию в парке Победы представили в День танкиста 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
13 сентября 2026, 15:08

Бронетранспортеры, минометы и военный оркестр. Праздничную экспозицию в парке Победы представили в День танкиста 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Беларуси организовало праздничную экспозицию в парке Победы в честь Дня танкиста, передает корреспондент БЕЛТА.

На обозрение всем гостям и жителям столицы организаторы выставили военную технику. Представлено три танка, которые символизируют разные эпохи: Т-34-85 - эпоха Великой Отечественной войны, Т-72Б послевоенного времени и новая модификация - танк Т-72Б3, который является результатом совместной работы Беларуси и России и имеет улучшенный прицельный комплекс и усиленную защиту. Примечательно, что танк Т-34-85 представлен как образец вооружения, принимавший участие в освобождении Минска 3 июля 1944 года. Кроме того, на выставке продемонстрировали и другую технику, среди которой есть бронетранспортеры, минометный комплекс и не только.
Как отметили организаторы, такой открытый формат выставки выбран для того, чтобы каждый мог увидеть технику, повзаимодействовать с ней и узнать, чем живут современные Вооруженные Силы Беларуси: техника совершенствуется и модернизируется. Безопасность суверенитета нашего государства находится в надежных руках военнослужащих.

Представители Минского суворовского военного училища показали на выставке макеты оружия, с которым можно фотографироваться, настоящие суворовские барабаны. Здесь можно поиграть в шахматы, настольный футбол и аэрохоккей, попробовать игру на гитаре и баяне. 
Военная академия Беларуси развернула экспозицию факультетов. Среди представленных - общевойсковой факультет, который готовит мотострелков и психологов, факультет связи и автоматизированных систем управления, где учатся связисты. Есть и факультет противовоздушной обороны, факультет военной разведки, где тренируют специалистов по радиоэлектронной разведке. Еще одна точка - авиационный факультет, факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения.

Представители академии показали тридцатимиллиметровый гранатомет, автоматы, снайперские винтовки, огнеметы, минометы - все те виды оружия, с которыми имеют дело курсанты в ходе обучения. Для интерактива в некоторых вариантах представлены как макеты, так и реальные образцы оружия.

Минчанин Алексей Толмачев поделился впечатлениями от посещения экспозиции. "Очень рад оказаться на этой выставке. Знаменательно, что в такой праздник, как День танкиста, здесь показан достаточно широкий спектр военной техники, а также военных специальностей", - сказал он.
По словам Алексея, благодаря такой профориентации у молодых ребят есть возможность узнать больше о профессиях и выбрать ту специальность, с которой они хотят связать свою судьбу. "Приятно, что Вооруженные Силы оказывают такую помощь и проводят работу с населением, показывая быт нашей армии", - добавил он.

Артем Дулевич посетил экспозицию вместе с сыном и супругой. Он пояснил, что празднует День танкиста, поскольку много лет был связан с Вооруженными Силами. "Хотим показать молодому поколению, с чем были связаны все эти годы, что такое танки и что собой представляют вооруженные силы в целом", - пояснил он и добавил, что на мероприятии особенно впечатлил военный оркестр.
Кроме того, площадку с интерактивной зоной представило военное информационное агентство Вооруженных Сил Беларуси "Ваяр". Здесь дети могли раскрашивать гипсовые фигурки в виде зверушек и образцов военной техники, получить фирменные журналы, книги и другую продукцию.-0- 
Теги
Минск
Новости рубрики Общество
Юлия Абухович "Комплексные решения под ключ". Эксперт о белорусском подходе к сотрудничеству с другими странами 
Фото из архива Даже имитация камеры может отпугнуть потенциального вора. В УВД назвали правила защиты имущества от кражи 
Фото из архива Родительский чат взломали? Как остановить мошенников - рекомендации от правоохранителей 
Инесса Кирилюк "Даже детей не оставляли в покое". История бывшей малолетней узницы концлагеря 
Фото МВД Фликеры белого, лимонного и желтого цветов действительно соответствуют требованиям - МВД
Скриншот видео БЕЛТА Как изменилась жизнь в Западной Беларуси после объединения с БССР? Марзалюк озвучил цифры и факты 
  • Главная
  • Бронетранспортеры, минометы и военный оркестр. Праздничную экспозицию в парке Победы представили в День танкиста 
    • Главное
    Задачи на сессию, лицензирование, крупный бизнес и на связи с военными. Итоги недели Президента 
    Лукашенко: воины-танкисты всегда отличались доблестью, отвагой и мужеством
    БРИКС становится одним из авторитетнейших институтов глобального большинства - Рыженков на саммите организации 
    Юные пятиборцы из Беларуси победили в миксте на первенстве континента-U15 
    Топ-новости
    От цифровизации до продбезопасности. Рыженков назвал сферы, способные объединить сообщество БРИКС
    VIDEOBEL приглашает в Музей наивного искусства на свой день рождения
    Огневая, физподготовка, рукопашный бой. Проверочные занятия прошли в 7-й милицейской бригаде внутренних войск МВД 
    Белорусские кикбоксеры с 30 золотыми медалями выиграли командный зачет турнира в Венгрии
    "По открытому полю уже никто не ездит". Как развиваются бронетанковые войска в Беларуси 
    Артисты из Китая устроили уличное представление в центре Бреста во время фестиваля "Белая Вежа" 
    Бронетранспортеры, минометы и военный оркестр. Праздничную экспозицию в парке Победы представили в День танкиста 
    Почему необходимо развивать микроэлектронику? Эксперт объяснил ее актуальность
    Беби-бум в День города. 11 девочек и 10 мальчиков родились в Минске 12 сентября 
    Белорусы завоевали 38 наград Кубка ШОС по гребле на байдарках и каноэ
    "Комплексные решения под ключ". Эксперт о белорусском подходе к сотрудничеству с другими странами 
    "Даже детей не оставляли в покое". История бывшей малолетней узницы концлагеря 
    "Советую провести здесь месяц". Блогер-миллионник из Китая поделился впечатлениями о Беларуси 
    Марзалюк: благодаря 17 сентября стало возможным единство и существование суверенной Беларуси 
    Как связана площадь между двумя храмами в Глубоком с Днем народного единства? 
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.