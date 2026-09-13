Бронетранспортеры, минометы и военный оркестр. Праздничную экспозицию в парке Победы представили в День танкиста 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Беларуси организовало праздничную экспозицию в парке Победы в честь Дня танкиста, передает корреспондент БЕЛТА.На обозрение всем гостям и жителям столицы организаторы выставили военную технику. Представлено три танка, которые символизируют разные эпохи: Т-34-85 - эпоха Великой Отечественной войны, Т-72Б послевоенного времени и новая модификация - танк Т-72Б3, который является результатом совместной работы Беларуси и России и имеет улучшенный прицельный комплекс и усиленную защиту. Примечательно, что танк Т-34-85 представлен как образец вооружения, принимавший участие в освобождении Минска 3 июля 1944 года. Кроме того, на выставке продемонстрировали и другую технику, среди которой есть бронетранспортеры, минометный комплекс и не только.Как отметили организаторы, такой открытый формат выставки выбран для того, чтобы каждый мог увидеть технику, повзаимодействовать с ней и узнать, чем живут современные Вооруженные Силы Беларуси: техника совершенствуется и модернизируется. Безопасность суверенитета нашего государства находится в надежных руках военнослужащих.Представители Минского суворовского военного училища показали на выставке макеты оружия, с которым можно фотографироваться, настоящие суворовские барабаны. Здесь можно поиграть в шахматы, настольный футбол и аэрохоккей, попробовать игру на гитаре и баяне.Военная академия Беларуси развернула экспозицию факультетов. Среди представленных - общевойсковой факультет, который готовит мотострелков и психологов, факультет связи и автоматизированных систем управления, где учатся связисты. Есть и факультет противовоздушной обороны, факультет военной разведки, где тренируют специалистов по радиоэлектронной разведке. Еще одна точка - авиационный факультет, факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения.Представители академии показали тридцатимиллиметровый гранатомет, автоматы, снайперские винтовки, огнеметы, минометы - все те виды оружия, с которыми имеют дело курсанты в ходе обучения. Для интерактива в некоторых вариантах представлены как макеты, так и реальные образцы оружия.Минчанин Алексей Толмачев поделился впечатлениями от посещения экспозиции. "Очень рад оказаться на этой выставке. Знаменательно, что в такой праздник, как День танкиста, здесь показан достаточно широкий спектр военной техники, а также военных специальностей", - сказал он.По словам Алексея, благодаря такой профориентации у молодых ребят есть возможность узнать больше о профессиях и выбрать ту специальность, с которой они хотят связать свою судьбу. "Приятно, что Вооруженные Силы оказывают такую помощь и проводят работу с населением, показывая быт нашей армии", - добавил он.Артем Дулевич посетил экспозицию вместе с сыном и супругой. Он пояснил, что празднует День танкиста, поскольку много лет был связан с Вооруженными Силами. "Хотим показать молодому поколению, с чем были связаны все эти годы, что такое танки и что собой представляют вооруженные силы в целом", - пояснил он и добавил, что на мероприятии особенно впечатлил военный оркестр.Кроме того, площадку с интерактивной зоной представило военное информационное агентство Вооруженных Сил Беларуси "Ваяр". Здесь дети могли раскрашивать гипсовые фигурки в виде зверушек и образцов военной техники, получить фирменные журналы, книги и другую продукцию.-0-