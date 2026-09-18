Брилевич на форуме ШОС: развитие традиционной китайской медицины в Беларуси вышло на государственный уровень

По его словам, Форум традиционной медицины ШОС, инициированный в 2019 году Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, за годы своей деятельности укрепился в качестве авторитетной площадки по обмену опытом, лучшими практиками и обсуждению перспектив развития отрасли.-0-

Фото пресс-службы Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Фото пресс-службы Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие традиционной китайской медицины в Беларуси вышло на государственный уровень, отметил заместитель председателя Совета Республики Игорь Брилевич на Форуме Шанхайской организации сотрудничества по традиционной медицине в китайской провинции Цзянси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики."Развитие традиционной китайской медицины в Беларуси вышло на государственный уровень. В стране официально утверждены две врачебные специальности: "врач-рефлексотерапевт" и "врач по традиционной китайской медицине", - сказал Игорь Брилевич.Он отметил, что белорусские медики проходят обучение и стажировки непосредственно в Китае, сотрудничая с крупными медицинскими университетами провинций Чжэцзян, Чанчунь и Тяньцзинь. Специалисты Беларуси и Китая регулярно проводят совместные научно-практические конференции, обмениваются опытом, что позволяет двум странам повышать доступность инноваций и высокотехнологической помощи гражданам.Зампредседателя Совета Республики уверен, что совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению государств.На последнем Саммите ШОС в Бишкеке Президент Беларуси Александр Лукашенко представил инициативу об учреждении научного фонда ШОС, который содействовал бы интеграции потенциалов ученых. С помощью этого инструмента, как видится, можно будет поддерживать инновационные исследовательские проекты в самых различных областях, включая здравоохранение, фармацевтику и биотехнологии.По словам Игоря Брилевича, Беларусь достигла значительных успехов в развитии инфраструктуры здравоохранения, трансплантологии, фармакологии и цифровизации медицинской сферы. Белорусские врачи успешно проводят сложные операции по пересадке органов во всех областных центрах, выполняя около 500 таких вмешательств ежегодно.Более двух десятилетий в стране эффективно действует разноуровневая система защиты здоровья женщин и детей, благодаря чему в Беларуси одни из лучших в мире показателей в плане охраны материнства и детства.Ученые Национальной академии наук Беларуси и профильных центров внедряют ДНК-технологии ранней диагностики заболеваний и создают новые методы борьбы с устойчивостью к антибиотикам. В регионах эффективно используются телемедицинские технологии, которые позволяют значительно улучшить диагностику заболеваний.Зампредседателя Совета Республики отметил, что в достижения в области медицины и здравоохранения Беларуси вносит свой вклад дружественный Китай. Он обратил внимание, что за последние годы взаимодействие вышло на беспрецедентно высокий уровень, став примером стратегического партнерства.Одним из успешных проектов в рамках глобальной инициативы Китая "Один пояс, один путь», по его словам, является индустриальный парк "Великий камень" - жемчужина Шелкового пути, образец взаимовыгодного сотрудничества Минска и Пекина. В "Великом камне" активно развивается кластер медицинской продукции и биотехнологий. Китайские компании инвестируют в производство медицинского оборудования, тест-систем и лекарственных препаратов.Игоря Брилевич подчеркнул, что гуманитарное сотрудничество и здравоохранение занимают особое место в совместной работе в ШОС.