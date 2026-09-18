Брилевич на форуме ШОС: развитие традиционной китайской медицины в Беларуси вышло на государственный уровень

"Развитие традиционной китайской медицины в Беларуси вышло на государственный уровень. В стране официально утверждены две врачебные специальности: "врач-рефлексотерапевт" и "врач по традиционной китайской медицине", - сказал Игорь Брилевич.
Он отметил, что белорусские медики проходят обучение и стажировки непосредственно в Китае, сотрудничая с крупными медицинскими университетами провинций Чжэцзян, Чанчунь и Тяньцзинь. Специалисты Беларуси и Китая регулярно проводят совместные научно-практические конференции, обмениваются опытом, что позволяет двум странам повышать доступность инноваций и высокотехнологической помощи гражданам.
Зампредседателя Совета Республики уверен, что совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению государств.
На последнем Саммите ШОС в Бишкеке Президент Беларуси Александр Лукашенко представил инициативу об учреждении научного фонда ШОС, который содействовал бы интеграции потенциалов ученых. С помощью этого инструмента, как видится, можно будет поддерживать инновационные исследовательские проекты в самых различных областях, включая здравоохранение, фармацевтику и биотехнологии.
По словам Игоря Брилевича, Беларусь достигла значительных успехов в развитии инфраструктуры здравоохранения, трансплантологии, фармакологии и цифровизации медицинской сферы. Белорусские врачи успешно проводят сложные операции по пересадке органов во всех областных центрах, выполняя около 500 таких вмешательств ежегодно.
Более двух десятилетий в стране эффективно действует разноуровневая система защиты здоровья женщин и детей, благодаря чему в Беларуси одни из лучших в мире показателей в плане охраны материнства и детства.
Ученые Национальной академии наук Беларуси и профильных центров внедряют ДНК-технологии ранней диагностики заболеваний и создают новые методы борьбы с устойчивостью к антибиотикам. В регионах эффективно используются телемедицинские технологии, которые позволяют значительно улучшить диагностику заболеваний.
Зампредседателя Совета Республики отметил, что в достижения в области медицины и здравоохранения Беларуси вносит свой вклад дружественный Китай. Он обратил внимание, что за последние годы взаимодействие вышло на беспрецедентно высокий уровень, став примером стратегического партнерства.
Одним из успешных проектов в рамках глобальной инициативы Китая "Один пояс, один путь», по его словам, является индустриальный парк "Великий камень" - жемчужина Шелкового пути, образец взаимовыгодного сотрудничества Минска и Пекина. В "Великом камне" активно развивается кластер медицинской продукции и биотехнологий. Китайские компании инвестируют в производство медицинского оборудования, тест-систем и лекарственных препаратов.
Игоря Брилевич подчеркнул, что гуманитарное сотрудничество и здравоохранение занимают особое место в совместной работе в ШОС.
По его словам, Форум традиционной медицины ШОС, инициированный в 2019 году Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, за годы своей деятельности укрепился в качестве авторитетной площадки по обмену опытом, лучшими практиками и обсуждению перспектив развития отрасли.-0-
Фото пресс-службы Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь