Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 18 сентября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
01:06 Брилевич на форуме ШОС: развитие традиционной китайской медицины в Беларуси вышло на государственный уровень Общество
01:03 В ФРГ не могут согласовать пакет помощи для автомобилистов В мире
00:51 США хотят продать Саудовской Аравии 48 истребителей на $24,3 млрд В мире
00:40 КСИР атаковал танкер под флагом Того В мире
00:24 В ВОЗ назвали обнадеживающей ситуацию с Эболой В мире
00:17 США начали демонтаж систем ПВО на севере Ирака перед выводом войск В мире
00:06 В России начинаются выборы депутатов в Госдуму и органы власти регионов В мире
17.09.26
17.09.26 23:57 Гандболисты сербского "Партизана" снова проиграли в Лиге чемпионов Спорт
17.09.26 23:43 В Мичигане разбился истребитель F-16 В мире
17.09.26 23:14 Хуситы заявили о 37 ударах саудовских ВВС по Йемену за сутки В мире
17.09.26 22:45 В Дрибинском районе водитель насмерть сбил пешехода Происшествия
17.09.26 22:16 "Потенциал несоизмеримо больше". Кочанова оценила перспективы сотрудничества Беларуси и Алжира Экономика
17.09.26 22:00 Результаты социсследования характеризуют стабильность белорусского общества - политолог Общество
17.09.26 21:49 От производства техники до детского питания. Кочанова о перспективах белорусско-алжирских интеграций Экономика
17.09.26 21:46 Футболисты "Зальцбурга" и ОФИ победили в первом туре Лиги Европы Спорт
17.09.26 21:44 "Похищенные чертежи". Тематический квест прошел в Станьково Общество
17.09.26 21:43 "Металлург" выиграл четвертый матч подряд на старте сезона экстралиги Спорт
17.09.26 21:22 Трамп заявил о значительном прогрессе в создании базы США в Польше В мире
17.09.26 21:19 Минобразования уточнило порядок проведения республиканских конкурсов среди педработников Общество
17.09.26 21:11 Расходы Франции на оборону в 2027 году увеличатся на 6,4 млрд евро - Лекорню В мире
17.09.26 21:11 Кочанова: контракты на $18 млн заключены между белорусскими и алжирскими партнерами Экономика
17.09.26 20:58 Зал охал, смеялся и замирал. На фестивале "Лялькi над Нёманам" в Гродно выступил театр марионеток из Китая Культура
17.09.26 20:53 "Помнить корни, создавать будущее". Молодежь Беларуси - о единстве и Родине Общество
17.09.26 20:50 Трамп заявил о приближении переломного этапа в войне с Ираном В мире
17.09.26 20:44 "Краснодар" в третий раз подряд сыграл вничью, у "Акрона" первая победа в чемпионате России Спорт
17.09.26 20:23 Наше единство - не данность, его нужно беречь и защищать - председатель Брестского облсовета депутатов Общество
17.09.26 20:18 Сергей Лапанович назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Президент
17.09.26 20:18 Начальником УВД Витебского облисполкома назначен Александр Купченя Президент
17.09.26 20:13 "Мы приумножим в разы". Активистка БРСМ рассказала, как молодежь создает будущее страны Общество
17.09.26 20:10 Моя Беларусь - сильная, и я ее продолжение - представитель молодежного крыла БСЖ Общество
Все новости
Все новости

Брилевич на форуме ШОС: развитие традиционной китайской медицины в Беларуси вышло на государственный уровень

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
18 сентября 2026, 01:06

Брилевич на форуме ШОС: развитие традиционной китайской медицины в Беларуси вышло на государственный уровень

Игорь Брилевич. Скриншот видео Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Игорь Брилевич. Скриншот видео Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Игорь Брилевич. Скриншот видео Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие традиционной китайской медицины в Беларуси вышло на государственный уровень, отметил заместитель председателя Совета Республики Игорь Брилевич на Форуме Шанхайской организации сотрудничества по традиционной медицине в китайской провинции Цзянси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

"Развитие традиционной китайской медицины в Беларуси вышло на государственный уровень. В стране официально утверждены две врачебные специальности: "врач-рефлексотерапевт" и "врач по традиционной китайской медицине", - сказал Игорь Брилевич.

Он отметил, что белорусские медики проходят обучение и стажировки непосредственно в Китае, сотрудничая с крупными медицинскими университетами провинций Чжэцзян, Чанчунь и Тяньцзинь. Специалисты Беларуси и Китая регулярно проводят совместные научно-практические конференции, обмениваются опытом, что позволяет двум странам повышать доступность инноваций и высокотехнологической помощи гражданам.

Зампредседателя Совета Республики уверен, что совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению государств.

На последнем Саммите ШОС в Бишкеке Президент Беларуси Александр Лукашенко представил инициативу об учреждении научного фонда ШОС, который содействовал бы интеграции потенциалов ученых. С помощью этого инструмента, как видится, можно будет поддерживать инновационные исследовательские проекты в самых различных областях, включая здравоохранение, фармацевтику и биотехнологии.

По словам Игоря Брилевича, Беларусь достигла значительных успехов в развитии инфраструктуры здравоохранения, трансплантологии, фармакологии и цифровизации медицинской сферы. Белорусские врачи успешно проводят сложные операции по пересадке органов во всех областных центрах, выполняя около 500 таких вмешательств ежегодно.

Более двух десятилетий в стране эффективно действует разноуровневая система защиты здоровья женщин и детей, благодаря чему в Беларуси одни из лучших в мире показателей в плане охраны материнства и детства.

Ученые Национальной академии наук Беларуси и профильных центров внедряют ДНК-технологии ранней диагностики заболеваний и создают новые методы борьбы с устойчивостью к антибиотикам. В регионах эффективно используются телемедицинские технологии, которые позволяют значительно улучшить диагностику заболеваний.

Зампредседателя Совета Республики отметил, что в достижения в области медицины и здравоохранения Беларуси вносит свой вклад дружественный Китай. Он обратил внимание, что за последние годы взаимодействие вышло на беспрецедентно высокий уровень, став примером стратегического партнерства.

Одним из успешных проектов в рамках глобальной инициативы Китая "Один пояс, один путь», по его словам, является индустриальный парк "Великий камень" - жемчужина Шелкового пути, образец взаимовыгодного сотрудничества Минска и Пекина. В "Великом камне" активно развивается кластер медицинской продукции и биотехнологий. Китайские компании инвестируют в производство медицинского оборудования, тест-систем и лекарственных препаратов.

Игоря Брилевич подчеркнул, что гуманитарное сотрудничество и здравоохранение занимают особое место в совместной работе в ШОС.

По его словам, Форум традиционной медицины ШОС, инициированный в 2019 году Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, за годы своей деятельности укрепился в качестве авторитетной площадки по обмену опытом, лучшими практиками и обсуждению перспектив развития отрасли.-0-
Фото пресс-службы Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Теги
медицина ШОС
Новости рубрики Общество
Фото из архива Результаты социсследования характеризуют стабильность белорусского общества - политолог
"Похищенные чертежи". Тематический квест прошел в Станьково
Фото из архива Минобразования уточнило порядок проведения республиканских конкурсов среди педработников
"Помнить корни, создавать будущее". Молодежь Беларуси - о единстве и Родине
Марина Ковалевская Наше единство - не данность, его нужно беречь и защищать - председатель Брестского облсовета депутатов
Полина Вавуло "Мы приумножим в разы". Активистка БРСМ рассказала, как молодежь создает будущее страны
  • Главная
  • Брилевич на форуме ШОС: развитие традиционной китайской медицины в Беларуси вышло на государственный уровень
    • Главное
    Лукашенко: единство белорусского народа равно независимости государства
    Символ сплоченности и исторической справедливости. День народного единства отметили в Беларуси
    Турчин: в ПВТ появится новый вид деятельности - аддитивные технологии
    Банк БелВЭБ увеличил максимальный срок кредитования недвижимости до 25 лет
    Топ-новости
    Лукашенко - молодежи: у нас страна возможностей, вам надо это все сохранить в будущем
    Лукашенко: чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим
    Лукашенко: на белорусской земле только один хозяин - народ Беларуси, и так будет впредь
    День возвращения миллионов белорусов в свою семью. Лукашенко о значимости 17 сентября
    Начальником УВД Витебского облисполкома назначен Александр Купченя
    Сергей Лапанович назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям
    Кочанова: контракты на $18 млн заключены между белорусскими и алжирскими партнерами
    "Одна страна - одна судьба". В Минске открылась тематическая выставка ко Дню народного единства
    Результаты социсследования характеризуют стабильность белорусского общества - политолог
    Брилевич на форуме ШОС: развитие традиционной китайской медицины в Беларуси вышло на государственный уровень
    Наше единство - не данность, его нужно беречь и защищать - председатель Брестского облсовета депутатов
    "Помнить корни, создавать будущее". Молодежь Беларуси - о единстве и Родине
    Утверждено соглашение между Беларусью и Кыргызстаном о взаимном признании водительских удостоверений 
    Беларусь и Оман обсудили реализацию проектов в сферах промышленности и продовольственной безопасности
    Беларусь примет председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА День народного единства Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.