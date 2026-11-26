26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли попытку двух водителей реализовать контрабандную схему по незаконному перемещению через таможенную границу ветеринарных препаратов. Теперь обоим грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до 10 лет, об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.



В пункт пропуска "Козловичи" грузовик Opel, принадлежащий польскому перевозчику, по документам ввозил одежду, спортивное оборудование и электронику. 46-летний водитель-белорус зарегистрировался в зоне таможенного контроля, но вместо того, чтобы проследовать для дальнейшего оформления груза, отправился на стоянку, где его ожидал микроавтобус Volkswagen того же перевозчика.



Вторым водителем оказался 56-летний гражданин Беларуси. В его грузовике находилось уже оформленное рентген-оборудование. Водители сняли наложенные на их авто пломбы и перегрузили из одной машины в другую ветеринарные препараты, которые и обнаружили таможенники при досмотре. Порядка 280 единиц ветпрепаратов стоимостью около 100 тыс. рублей изъяли.



Брестской таможней в отношении водителей и иных неустановленных лиц, участвующих в данной схеме, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.228 УК.-0-