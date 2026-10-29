Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза пассажирского автобуса на территорию ЕАЭС

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Брестской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС для вовлечения в экономический оборот пассажирского автобуса 2006 года выпуска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет.



У таможенников возникли сомнения в подлинности идентификационного номера иностранного транспортного средства. Его намеренное видоизменение подтвердил эксперт Брестского межрайонного отдела ГКСЭ.



При проведении проверки установили, что транспортное средство пытались выдать как уже зарегистрированное в ЕАЭС с использованием регистрационных знаков и документов, принадлежащих аналогичной модели, но только 1991 года выпуска.



Автобус оценочной стоимостью свыше 270 тыс. рублей изъяли до решения суда. Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.15.1 КоАП. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа до 30 базовых величин и возможная конфискация транспортного средства.-0-