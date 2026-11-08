Брестские таможенники обнаружили незаконно ввезенную партию товаров на 500 тыс. рублей

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммерческая партия различных товаров иностранного производства, незаконно ввезенная российским предпринимателем на территорию ЕАЭС, изъята до решения суда. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.
Автомобиль IVECO, в котором товары перемещались, остановили оперативники Брестской таможни на трассе М1. По документам в фургоне ввозились автозапчасти. Однако на самом деле в транспорте еще находилось около 3,8 тыс. единиц музыкальных инструментов, парфюмерии, корма для животных и премиальных алкогольных напитков без белорусских акцизных марок.
Как установили таможенники, партия была ввезена в Беларусь под видом товаров для личного пользования. Чтобы уйти от уплаты таможенных платежей, груз дробили на части и на территории Польши раздавали для перемещения через границу разным физлицам.
Общая стоимость изъятого до решения суда составила порядка 500 тыс. рублей. По данному факту начаты административные процессы по ч.2 ст.15.1, ст.13.12, ч.2 ст.13.18 КоАП.-0-