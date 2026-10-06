Брестские таможенники нашли в тайниках рейсового автобуса ветпрепараты и запчасти на 55 тыс. рублей

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники обнаружили в рейсовом автобусе тайники с ветеринарными препаратами. Транспортное средство изъято вместе с нелегальным грузом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет.



Во время таможенного контроля в пункте пропуска "Брест" при досмотре автобуса было обнаружено три тайника. В нише предохранителей передней панели, за панелью над креслом водителя и за зеркалом шкафчика в санитарной комнате автобуса были спрятаны 112 упаковок ветеринарных препаратов и несколько автозапчастей. Общая оценочная стоимость контрабанды составила около 55 тыс. рублей.



"Партия лекарств для животных принадлежала водителю, 33-летнему гражданину Беларуси. Его заявление об отсутствии подлежащих декларированию товаров вызвало сомнения у сотрудников таможни", - пояснили в ГТК. Также до решения суда изъят автобус 2005 года выпуска стоимостью около 140 тыс. рублей.



В Брестской таможне в отношении белоруса начали административный процесс по ч.2 ст.15.1 КоАП. Санкция статьи предусматривает штрафа до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров и транспортного средства.-0-