Брестские таможенники нашли в авто белоруса тайники с крупной партией форсунок для полива 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники выявили в машине гражданина Беларуси тайники с партией форсунок для полива ландшафта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГТК.



Водитель следовал из Польши через пункт пропуска "Брест". На вопрос о наличии товаров, подлежащих декларированию, ответил отрицательно, чем и подтвердил выбор зеленого коридора для пересечения границы.



Таможенники все же приняли решение о проведении дополнительных форм контроля. В результате под верхней крышкой панели автомобиля и обивкой пассажирского сиденья обнаружено в общей сложности около 100 единиц форсунок для полива ландшафта стоимостью 5 тыс. рублей.



Товары и транспорт изъяли до решения суда. Начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. За нарушение белорусу грозит штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров и автомобиля.



Кроме этого, мужчина ввозил запчасти и технику стоимостью более 1 тыс. евро, превысив установленную законодательством норму беспошлинного ввоза. За это он привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.-0-