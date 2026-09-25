25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники выявили в машине гражданина Беларуси тайники с партией форсунок для полива ландшафта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГТК.
Водитель следовал из Польши через пункт пропуска "Брест". На вопрос о наличии товаров, подлежащих декларированию, ответил отрицательно, чем и подтвердил выбор зеленого коридора для пересечения границы.
Таможенники все же приняли решение о проведении дополнительных форм контроля. В результате под верхней крышкой панели автомобиля и обивкой пассажирского сиденья обнаружено в общей сложности около 100 единиц форсунок для полива ландшафта стоимостью 5 тыс. рублей.
Товары и транспорт изъяли до решения суда. Начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. За нарушение белорусу грозит штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров и автомобиля.
Кроме этого, мужчина ввозил запчасти и технику стоимостью более 1 тыс. евро, превысив установленную законодательством норму беспошлинного ввоза. За это он привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.-0-
Общество
25 сентября 2026, 12:49
Брестские таможенники нашли в авто белоруса тайники с крупной партией форсунок для полива
Фото ГТК
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