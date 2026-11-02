Братья уклонились от уплаты налогов на 3 млн рублей: уголовное дело передано прокурору 

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два жителя Минска, являвшиеся учредителями и фактическими руководителями столичной организации по оптовой торговле пиломатериалами, уклонились от уплаты налога на прибыль на сумму более 3 млн рублей. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.



По данным следствия, 31-летние братья на протяжении трех лет использовали подконтрольную иностранную компанию для минимизации налогооблагаемой базы. В середине июля 2023 года один из них приобрел зарубежную организацию, которую в конце того же года поставили на налоговый учет в Беларуси в качестве иностранного юридического лица без права осуществления предпринимательской деятельности.



Фигуранты использовали реквизиты и расчетные счета этой компании. Пиломатериалы приобретались в Беларуси, а их фактическая реализация за пределами страны оформлялась от имени зарубежной организации. При этом обеими фирмами управляли одни и те же люди.



Как установили следователи, бухгалтерский и налоговый учет иностранной компании вели сотрудники белорусского предприятия, не осведомленные о противоправной схеме. Складские помещения также арендовала столичная организация. Использование зарубежной компании позволяло скрывать реальные объемы прибыли и вносить ложные сведения в финансовую отчетность.



Общая сумма неуплаченного налога на прибыль превысила 3 млн рублей. В ходе расследования государству полностью возместили причиненный ущерб. Кроме того, наложен арест на имущество общей стоимостью более 6,8 млн рублей. Действия братьев квалифицированы по ч.3 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). Мужчины полностью признали вину. К ним применена мера пресечения в виде личного поручительства. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-