Брать ли сегодня зонт? О погоде 26 сентября рассказали в Белгидромете

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О погоде в Беларуси 26 сентября рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 4-9 м/с.
Температура воздуха днем составит 11-16 градусов тепла, по югу и юго-востоку - плюс 17-19.
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