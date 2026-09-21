Брать ли сегодня с собой зонт, рассказали синоптики

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какой будет погода в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами, а по востоку на большей части территории ожидаются дожди, в отдельных районах сильные. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха поднимется до плюс 13-18 градусов.
Больше актуальной и интересной информации о погоде смотрите в программе ОНТ "Метеогид" на videobel.by
.-0-