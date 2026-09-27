Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 27 сентября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:58 Министры 18 стран ЕС согласовали план действий по борьбе с резкими всплесками нелегальной миграции В мире
17:41 От тишины до первого слова. Как в Беларуси учат детей с нарушениями слуха  Общество
17:23 Токаев поручил создать армию нового образца В мире
17:15 Белоруска Штыхецкая взяла бронзу на брусьях на этапе мирового Кубка вызова в Париже Спорт
17:09 "БПЛА играют особую роль на поле боя". Командир артиллерийской бригады о проверке боеготовности Общество
16:58 Хоккеисты "Динамо-Шинника" добыли первую выездную победу в сезоне МХЛ Спорт
16:51 Беспилотники повстанческого движения в Судане атаковали крупное нефтехранилище В мире
16:47 От молочки до десертов: белорусские производители представили свою продукцию на Saudi Food Show 2026 Экономика
16:39 Бесплатный скрининг и консультации. Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартовал в Минске Общество
16:37 "Лида" выиграла третий матч подряд в хоккейной экстралиге Спорт
16:12 Акции против милитаризации Нидерландов и за мир с РФ проходят в Амстердаме В мире
16:09 Работы на участке ул.Жуковского в столице продолжаются - "Минскэнерго" Регионы
16:08 Что Беларусь предложила миру с трибуны ООН? Главное о визите Рыженкова в Нью-Йорк Политика
16:02 ГАИ предупреждает о росте транспортных потоков в районе "Минск-Арены" 28 сентября Регионы
15:41 Жители Швейцарии на референдуме отклонили инициативу о сохранении нейтралитета В мире
15:27 "Угрожает убить маму". В Минске девочка вызвала милицию на отца-дебошира Регионы
15:11 В Гродненской области активно убирают кукурузу Регионы
15:07 Побили личные рекорды. Определены победители самой тяжелой дистанции Могилевского марафона Регионы
15:00 Арендный вектор, "участки фронта" в промышленности, железный дровосек и агроменеджмент. Итоги недели Президента Президент
14:58 Шайба белоруса Чезганова не помогла "Адмиралу" прервать серию неудач в КХЛ Спорт
14:46 Есть ли различия в восприятии Дня народного единства у разных поколений? Общество
14:19 Сильные дожди в Индии привели к гибели 56 человек В мире
14:02 Белоруски завоевали бронзу в группе на ЧМ по спортивной акробатике Спорт
13:59 Жительница Речицы распространяла насвай, ее задержали Регионы
13:54 Авария на теплосетях произошла по ул.Жуковского в Минске Регионы
13:38 "Надежность - результат постоянной работы": Гендиректор МТЗ о преимуществах белорусской техники и новых рынках Экономика
13:21 Мастер в Витебской области обслуживал свою машину за счет сельхозпредприятия Регионы
13:13 Понедельник порадует теплом. По юго-западу Беларуси 28 сентября будет до +22°С Общество
12:49 Встреча Путина с главами Китая и США на саммите АТЭС не исключается - Песков В мире
12:38 В России начались совместные учения сил ОДКБ В мире
Все новости
Все новости

"БПЛА играют особую роль на поле боя". Командир артиллерийской бригады о проверке боеготовности

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
27 сентября 2026, 17:09

"БПЛА играют особую роль на поле боя". Командир артиллерийской бригады о проверке боеготовности

Фото "Ваяр"
Фото "Ваяр"
Фото "Ваяр"
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспилотная авиация играет особую роль на поле боя. Это подчеркнул командир одной из артиллерийских бригад, говоря о ключевых моментах мероприятий по проверке боеготовности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерстве обороны.

Продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил в одной из артиллерийских бригад. С военнослужащими и военнообязанными проводится комплексное занятие с боевой стрельбой. Артиллеристы ведут прицельный огонь и отрабатывают смену огневых позиций. В тренировке задействованы пушечный самоходно-артиллерийский дивизион 2С5 "Гиацинт-С" и тяжелый гаубичный артиллерийский дивизион 2А65 "Мста-Б". Корректировку огня осуществляют расчеты беспилотных летательных аппаратов. Они ведут наблюдение с воздуха и передают данные о результатах стрельбы для корректировки.

Как отметил командир бригады гвардии полковник Сергей Чайко, согласно плану проводятся комплексные занятия с боевой стрельбой артиллерийских дивизионов. Военнослужащие, призванные из запаса, после стрельбы прямой наводкой с особым воодушевлением ждали продолжения занятий, чтобы показать, чему они научились и насколько готовы к выполнению дальнейших задач.
"Считаю, что личный состав подготовлен: люди заряжены и готовы выполнить любую поставленную задачу. Уже по первым выстрелам и по первым этапам занятия видно, что дивизионы подготовлены неплохо. В нынешних условиях беспилотная авиация играет особую роль на поле боя - без нее сегодня тяжело. Учитывая наличие БЛА в бригаде, мы совмещаем новые способы работы с проверенной классикой. Помимо наблюдения за целями с воздуха, командиры батарей и взводов продолжают отслеживать обстановку с земли. Получается эффективное взаимодействие", - отметил он.

Командир бригады также подчеркнул, что в артиллерии главное - слаженность технических управлений и расчетов. "После завершения боевого слаживания дивизионов бригада выходит на слаживание артиллерийской бригады. Будет проведено комплексное занятие по управлению огнем, затем смотр и учение на одном из участков местности нашей страны", - добавил Сергей Чайко.-0-

Фото "Ваяр"
Теги
Беларусь вооруженные силы Министерство обороны
Новости рубрики Общество
Фото Рixabay От тишины до первого слова. Как в Беларуси учат детей с нарушениями слуха 
Бесплатный скрининг и консультации. Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартовал в Минске
Фото из архива Есть ли различия в восприятии Дня народного единства у разных поколений?
Понедельник порадует теплом. По юго-западу Беларуси 28 сентября будет до +22°С
Фото из архива Цифровая платформа для путешественников "Умный город" появится в Беларуси
Сочетание золотой осени и бабьего лета. Чего ждать от погоды на следующей неделе
  • Главная
  • "БПЛА играют особую роль на поле боя". Командир артиллерийской бригады о проверке боеготовности
    • Главное
    Арендный вектор, "участки фронта" в промышленности, железный дровосек и агроменеджмент. Итоги недели Президента
    Лукашенко: машиностроение выступает мощным двигателем экономического прогресса Беларуси
    Что Беларусь предложила миру с трибуны ООН? Главное о визите Рыженкова в Нью-Йорк
    Цифровая платформа для путешественников "Умный город" появится в Беларуси
    Топ-новости
    "БПЛА играют особую роль на поле боя". Командир артиллерийской бригады о проверке боеготовности
    "Надежность - результат постоянной работы": Гендиректор МТЗ о преимуществах белорусской техники и новых рынках
    Бесплатный скрининг и консультации. Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартовал в Минске
    От молочки до десертов: белорусские производители представили свою продукцию на Saudi Food Show 2026
    Беларусь поддержала Африку в ее борьбе за возмещение исторического ущерба
    Белоруска Штыхецкая взяла бронзу на брусьях на этапе мирового Кубка вызова в Париже
    Работы на участке ул.Жуковского в столице продолжаются - "Минскэнерго"
    От тишины до первого слова. Как в Беларуси учат детей с нарушениями слуха 
    На старт от мала до велика: в Могилеве проходит международный марафон
    Православные верующие празднуют Воздвижение Креста Господня
    Участники учений ОДКБ завершили перегруппировку в Россию
    Белорусские акробаты вошли в топ-5 в группе на чемпионате мира в Италии
    Есть ли силы, которые опосредовано влияют на вооруженный конфликт в Иране, пояснила политолог
    "Зубр-фест" в Беловежской пуще сделают традиционным
    Спецпроект для аграриев и флагманские модели для выставки. На "Гомсельмаше" поделились ближайшими планами
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.