"БПЛА играют особую роль на поле боя". Командир артиллерийской бригады о проверке боеготовности

Командир бригады также подчеркнул, что в артиллерии главное - слаженность технических управлений и расчетов. "После завершения боевого слаживания дивизионов бригада выходит на слаживание артиллерийской бригады. Будет проведено комплексное занятие по управлению огнем, затем смотр и учение на одном из участков местности нашей страны", - добавил Сергей Чайко.-0-





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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспилотная авиация играет особую роль на поле боя. Это подчеркнул командир одной из артиллерийских бригад, говоря о ключевых моментах мероприятий по проверке боеготовности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерстве обороны.Продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил в одной из артиллерийских бригад. С военнослужащими и военнообязанными проводится комплексное занятие с боевой стрельбой. Артиллеристы ведут прицельный огонь и отрабатывают смену огневых позиций. В тренировке задействованы пушечный самоходно-артиллерийский дивизион 2С5 "Гиацинт-С" и тяжелый гаубичный артиллерийский дивизион 2А65 "Мста-Б". Корректировку огня осуществляют расчеты беспилотных летательных аппаратов. Они ведут наблюдение с воздуха и передают данные о результатах стрельбы для корректировки.Как отметил командир бригады гвардии полковник Сергей Чайко, согласно плану проводятся комплексные занятия с боевой стрельбой артиллерийских дивизионов. Военнослужащие, призванные из запаса, после стрельбы прямой наводкой с особым воодушевлением ждали продолжения занятий, чтобы показать, чему они научились и насколько готовы к выполнению дальнейших задач."Считаю, что личный состав подготовлен: люди заряжены и готовы выполнить любую поставленную задачу. Уже по первым выстрелам и по первым этапам занятия видно, что дивизионы подготовлены неплохо. В нынешних условиях беспилотная авиация играет особую роль на поле боя - без нее сегодня тяжело. Учитывая наличие БЛА в бригаде, мы совмещаем новые способы работы с проверенной классикой. Помимо наблюдения за целями с воздуха, командиры батарей и взводов продолжают отслеживать обстановку с земли. Получается эффективное взаимодействие", - отметил он.