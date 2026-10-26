Ботанический сад проведет экскурсии для школьников в дни осенних каникул

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси в дни осенних каникул проведет экскурсии для школьников. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на учреждение.



С 1 по 8 ноября 2026 года для организованных групп пройдут экскурсии по экспозиционной оранжерее. Как отметили в Ботаническом саду, осень - волшебная пора, когда каждое дерево будто увито желтыми, оранжевыми и красными гирляндами, а воздух наполняется ароматом последних цветов. В экспозиционной оранжерее гости смогут отправиться в путешествие по тропическому лесу.



Под стеклянным куполом можно увидеть множество необычных растений, таких как гигантские пальмы, длинные лианы, древние гинкго, магнолии, раскидистые папоротники и многое другое.



На экскурсии ребятам покажут растения с необычными цветками и вкусными плодами, расскажут о растениях, из которых делают ткани, краски и музыкальные инструменты, а также о тех, которые пережили миллионы лет и существуют по сей день.



Экспозицию дополняют обитатели оранжереи: яркие попугаи, разноцветные карпы кои и красноухие черепахи. Все экскурсии проводятся только по предварительной записи.-0-