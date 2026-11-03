Борьба за лидерство великих держав мешает развитию малых государств - мнение

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борьба за лидерство великих держав дестабилизирует регионы, мешает развитию малых государств. Такое мнение высказал заместитель директора Камбоджийского центра региональных исследований Хим Ротха на одной из рабочих сессий IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.



Хим Ротха отметил, что важно избежать гонки вооружений. "Для малых стран установление международной нормы может означать перенос внимания на экономическое развитие. Увеличение затрат на военную сферу касается не только больших государств. Малые государства также вынуждены менять структуру расходов, несмотря на иные вызовы", - сказал эксперт.



По его мнению, нужно укреплять доверие между странами, в том числе используя международные площадки. В Юго-Восточной Азии такой диалоговой платформой выступает АСЕАН.



"Стратегия автономности - тяжелый путь. Мы не должны полагаться на одну большую силу и должны избегать "перемещения" от одной великой страны к другой. Такое уже наблюдали в истории Камбоджи, что не закончилось благополучно. Еще одной альтернативой станет усиление сотрудничества между средними и малыми государствами в дополнение к отношениям с крупнейшими странами. Мы не можем полностью отгородиться от крупных стран, но диалог со странами со схожими ресурсами будет полезным. Таким образом соблюдается принцип многостронности", - отметил Хим Ротха.



Он добавил, что ядерное оружие не единственная угроза существованию человечества. Важно ограничивать использование и новых технологий, в том числе ИИ, дронов.



IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит 3 и 4 ноября. Мероприятие объединило более 600 человек из около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии, на которых будет рассмотрен широкий спектр вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-