19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предупреждение особо тяжких и тяжких преступлений против жизни и здоровья обсудили в МВД на селекторном совещании при министре внутренних дел. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.



В числе участников селекторного совещания - заместители министра, руководители подразделений МВД, начальники ГУВД Мингорисполкома и областных УВД.



Министр внутренних дел Иван Кубраков одним из приоритетных аспектов в обеспечении правопорядка и общественной безопасности обозначил профилактику. "За каждым инцидентом стоят человеческие трагедии, разрушенные судьбы и пострадавшие семьи. По итогам 10 месяцев этого года в республике увеличилось число погибших от убийств, возросло количество умышленных причинений тяжких телесных повреждений. Практика показывает, что большинству таких случаев предшествуют злоупотребление алкоголем, незанятость трудовой деятельностью, семейно-бытовые конфликты. Своевременно выявив и должным образом отреагировав на них, можно было предотвратить беду", - подчеркнул глава МВД.



Как было отмечено, из лиц, совершивших преступления названной категории, почти 90% находились в состоянии опьянения. Половина из них не работали, четверть имели судимость, а у каждого восьмого были все три признака.



"За примером далеко ходить не нужно. В конце прошлого месяца тройное убийство в Столинском районе совершил безработный в ходе совместного распития спиртных напитков, причем ранее он уже лишал жизни другого человека. Из этого следует, что фокус должен быть направлен на граждан, представляющих повышенную общественную опасность", - сделал акцент министр.



По его словам, важно не просто вести учет этой категории людей, а владеть реальной обстановкой, понимать характер существующих рисков и выстраивать индивидуальную профилактику исходя из сложившихся обстоятельств. "Весь необходимый для этого инструментарий у нас имеется, однако задействован он недостаточно эффективно", - констатировал Иван Кубраков.



Глава МВД отметил, что недопущение бытового насилия и рецидивов не может рассматриваться исключительно как задача милиции. "Требуется слаженное взаимодействие с органами социальной защиты, здравоохранения, образования, исполкомами и другими заинтересованными структурами. Их потенциал важно привлекать в полном объеме. При этом сотрудничество должно носить не формальный, а прикладной характер: не просто своевременно обмениваться информацией, но и принимать адресные меры в отношении людей, находящихся в зоне риска", - сказал он.



Обратил внимание министр и на то, что руководители территориальных органов обязаны обеспечить системный анализ причин и условий совершения противоправных деяний, выявлять упущения в профилактике и оперативно их устранять. "Нужно детально разбираться, что именно спровоцировало трагедию", - добавил Иван Кубраков.



Еще одним важным направлением он назвал работу участковых в рамках поквартирных обходов. "Мы должны дойти до каждого, особенно до тех, кто ведет асоциальный образ жизни. Знание реальной ситуации на местах помогает пресекать правонарушения еще до того, как они приведут к трагическим последствиям", - ориентировал глава МВД.



Министр также обозначил, что на сегодняшнем совещании у Президента обращено внимание на административную практику и качество материалов, предоставляемых в суд. "Глава государства сказал: ключевое - закон и справедливость. Привлечение к ответственности в каждом конкретном случае должно иметь индивидуальный подход. Нацеливаю вас на это", - подытожил Иван Кубраков.-0-