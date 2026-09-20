



С начала года в лесном фонде Минлесхоза произошло более 660 лесных пожаров на общей площади около 540 га. При этом показательной является средняя площадь одного возгорания - 0,3 га. "Это говорит о том, что преобладающее большинство очагов выявляются и ликвидируются на ранней стадии", - подчеркнул министр.





Существенную роль в повышении эффективности охраны лесов от пожаров сыграло внедрение и использование автоматизированных систем слежения и раннего обнаружения лесных пожаров. Беларусь стала первой страной в Европе, на 100% покрывшей леса автоматическим видеонаблюдением. При этом используются и другие методы патрулирования лесов: космический мониторинг, визуальное наблюдение с помощью летательных аппаратов, наземное патрулирование. На вооружении у лесхозов находятся современная техника и механизмы, что позволяет должным образом реагировать на угрозы распространения огня.





"Но главное - это профессионализм и мастерство наших людей. Мы регулярно проводим смотры готовности к пожароопасному сезону, соревнования среди лесопожарных команд, в том числе участвуем в форумах, организованных российскими коллегами. Это позволяет поддерживать компетенции работников на достаточно высоком уровне. Не менее важная составляющая - активная работа с населением", - сказал министр.





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20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство лесных пожаров в Беларуси выявляют и тушат на ранней стадии. Об этом сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович.