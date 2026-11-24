24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие новшества вводятся в новом сезоне пассажирских перевозок для поездов международного сообщения, журналистам рассказал заместитель начальника пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги (БЖД) Сергей Шемет, передает корреспондент БЕЛТА.



В графике движения на 2027 год сохранены маршруты составов. Для поездок в Санкт-Петербург в летний период дополнительно предусмотрено ежедневное курсирование поезда №50/49 Минск - Санкт-Петербург - Минск.



"На московском направлении в наиболее востребованные периоды в пиковые дни предусмотрены дополнительные прицепные группы вагонов", - рассказал Сергей Шемет.



Речь идет о составах №30/29 и №148/147 Москва - Калининград - Москва. Это позволит увеличить количество мест. В графике также предусмотрены дополнительные поезда международных линий для периодов повышенного пассажиропотока.



Сохранится поезд №302/301 Минск - Адлер - Минск. Изменится маршрут его следования на участке от Минска до Брянска. Ранее поезд следовал через Гомель и Новозыбков. В новом графике из Минска он будет направляться через Оршу и Смоленск до Брянска, а далее до Адлера проследует прежним маршрутом.



"Из Гомеля, как и ранее, пассажиры будут следовать без пересадок", - добавил Сергей Шемет. Для этого предусмотрены беспересадочные вагоны. Переприцепка вагонов будет производиться на станции Орша-Центральная. Переходить из одного поезда в другой пассажирам не потребуется.



Новый график движения вводится с 13 декабря и будет действовать весь год. В международном сообщении предусмотрено курсирование 29 пар поездов.-0-