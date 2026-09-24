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"Большая стройка держится не только на бетоне и стали": коллектив ОАО "ПМК-212" о своем деле 

Опубликовано:

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Общество
24 сентября 2026, 12:37

"Большая стройка держится не только на бетоне и стали": коллектив ОАО "ПМК-212" о своем деле 

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Большая стройка ОАО "ПМК-212" г. Молодечно держится не только на бетоне, стали и механизмах. За каждым объектом -  мастерство специалистов. Каждая из семи героинь этого рассказа отвечает за свой участок, но вместе они помогают компании развиваться и достигать высоких результатов. 
Дирижеры рабочего оркестра

Любая стройка начинается задолго до появления на площадке первого экскаватора. Сначала принимаются решения, рассчитываются ресурсы и выстраиваются планы.
Главный бухгалтер Инна Бартош отвечает за финансовую устойчивость предприятия. Коллеги знают ее как грамотного, тактичного и внимательного специалиста. За внешней мягкостью - ответственность. Главное правило Инны Леонидовны - точность.
Начальник отдела материально-технического снабжения Оксана Каптюг знает: строительный объект начинается с вопроса, все ли необходимое окажется там тогда, когда это нужно. Материалы, оборудование, сроки и поставщики требуют опыта и умения быстро принимать решения. При этом Оксана Михайловна сохраняет открытость и оптимизм.
За правовой стороной большого механизма стоит начальник сектора правовой и кадровой работы Дарья Смирнова. Современное строительство - это законы, документы, договоры и обязательства. Важно не только знать правила, но и видеть риски заранее. Молодая и энергичная, Дарья Олеговна уверенно использует цифровые инструменты и видит ситуацию на несколько шагов вперед.

Бескомпромиссная верность качеству

Когда финансовый, материальный и правовой контуры работают надежно, наступает очередь главного -  качества.
Ведущий инженер по качеству Инна Юрченко знает ОАО "ПМК-212" не понаслышке. Тридцать лет на одном предприятии - целая жизнь. Менялись технологии, материалы, оборудование и объекты, но неизменной оставалась ответственность за результат.

Инна Ивановна - специалист с сильным характером и твердой профессиональной позицией. Там, где речь идет о качестве, компромиссов быть не может. Ее опыт позволяет замечать то, что может остаться незаметным для других. За каждой проверенной стеной для нее - будущая квартира и ответственность перед человеком, который в ней будет жить.
Финальное прикосновение к дому

Даже качественно построенное здание остается незавершенным без тех, кто превращает его в пространство, где хочется жить.
Штукатур Елена Вячеславовна Кохановская работает там, где особенно виден результат труда человеческих рук. Ее профессия требует терпения, аккуратности и мастерства. Когда-то женщины так же приводили в порядок свои дома. Только сегодня масштаб этого труда - целые городские кварталы.
Следующий этап - работа маляра Светланы Михайловны Сосновской. Цвет, аккуратность и чистота исполнения требуют профессионального навыка и чувства меры. Здесь строгая геометрия стен превращается в пространство, в котором появляется настроение.
Чистота и душа коллектива

Строительное предприятие - это не только объекты, техника и производственные планы. Это еще и люди, которые каждый день работают рядом.
За порядок и уют на предприятии отвечает Мария Николаевна Сергеюк. Она давно работает в ОАО "ПМК-212" и знает предприятие практически изнутри. Ее труд требует сил, терпения и ответственности. Но особенно запоминается ее жизнерадостность. Добрая шутка и улыбка создают то, что невозможно измерить в квадратных метрах и тоннах, - атмосферу коллектива.

ОАО "Передвижная механизированная колонна № 212" признана лучшей строительной организацией в Молодечненском районе за 2024-й и 2025-й годы. Мужчины и женщины ОАО "ПМК-212" города Молодечно вместе создают здания, кварталы и историю родного города. Одни работают с техникой и конструкциями, другие -  с цифрами, документами, качеством, материалами и людьми. А результат один - новые дома, объекты и качественная жизнь в Молодечно, в стране.
*"Строительство производственной базы Молодечненского Городского РЭС на ул.Элеваторной в г.Молодечно Минской области" по адресу: ул. Элеваторная,1В
* "Возведение многоквартирного жилого дома по ул. Тамары Дудко в микрорайоне № 11 "Восточный" в г. Молодечно с инженерной и транспортной инфраструктурой" по адресу: ул. Тамары Дудко, 43
* "Возведение домов гостиничного типа государственного предприятия Санаторий "Приозерный" по адресу: курортный пос. Нарочь, ул. Песчаная, 21
*"Многоквартирный жилой дом с инженерно-транспортной инфраструктурой и благоустройством по генплану №30Г в микрорайоне №4 г. Молодечно" по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 40Б

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