"Большая стройка держится не только на бетоне и стали": коллектив ОАО "ПМК-212" о своем деле 

Дирижеры рабочего оркестра





Бескомпромиссная верность качеству





Ведущий инженер по качеству Инна Юрченко знает ОАО "ПМК-212" не понаслышке. Тридцать лет на одном предприятии - целая жизнь. Менялись технологии, материалы, оборудование и объекты, но неизменной оставалась ответственность за результат.





Финальное прикосновение к дому





Чистота и душа коллектива





За порядок и уют на предприятии отвечает Мария Николаевна Сергеюк. Она давно работает в ОАО "ПМК-212" и знает предприятие практически изнутри. Ее труд требует сил, терпения и ответственности. Но особенно запоминается ее жизнерадостность. Добрая шутка и улыбка создают то, что невозможно измерить в квадратных метрах и тоннах, - атмосферу коллектива.





*"Многоквартирный жилой дом с инженерно-транспортной инфраструктурой и благоустройством по генплану №30Г в микрорайоне №4 г. Молодечно" по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 40Б

Большая стройка ОАО "ПМК-212" г. Молодечно держится не только на бетоне, стали и механизмах. За каждым объектом - мастерство специалистов. Каждая из семи героинь этого рассказа отвечает за свой участок, но вместе они помогают компании развиваться и достигать высоких результатов.Любая стройка начинается задолго до появления на площадке первого экскаватора. Сначала принимаются решения, рассчитываются ресурсы и выстраиваются планы.Главный бухгалтер Инна Бартош отвечает за финансовую устойчивость предприятия. Коллеги знают ее как грамотного, тактичного и внимательного специалиста. За внешней мягкостью - ответственность. Главное правило Инны Леонидовны - точность.Начальник отдела материально-технического снабжения Оксана Каптюг знает: строительный объект начинается с вопроса, все ли необходимое окажется там тогда, когда это нужно. Материалы, оборудование, сроки и поставщики требуют опыта и умения быстро принимать решения. При этом Оксана Михайловна сохраняет открытость и оптимизм.За правовой стороной большого механизма стоит начальник сектора правовой и кадровой работы Дарья Смирнова. Современное строительство - это законы, документы, договоры и обязательства. Важно не только знать правила, но и видеть риски заранее. Молодая и энергичная, Дарья Олеговна уверенно использует цифровые инструменты и видит ситуацию на несколько шагов вперед.Когда финансовый, материальный и правовой контуры работают надежно, наступает очередь главного - качества.Инна Ивановна - специалист с сильным характером и твердой профессиональной позицией. Там, где речь идет о качестве, компромиссов быть не может. Ее опыт позволяет замечать то, что может остаться незаметным для других. За каждой проверенной стеной для нее - будущая квартира и ответственность перед человеком, который в ней будет жить.Даже качественно построенное здание остается незавершенным без тех, кто превращает его в пространство, где хочется жить.Штукатур Елена Вячеславовна Кохановская работает там, где особенно виден результат труда человеческих рук. Ее профессия требует терпения, аккуратности и мастерства. Когда-то женщины так же приводили в порядок свои дома. Только сегодня масштаб этого труда - целые городские кварталы.Следующий этап - работа маляра Светланы Михайловны Сосновской. Цвет, аккуратность и чистота исполнения требуют профессионального навыка и чувства меры. Здесь строгая геометрия стен превращается в пространство, в котором появляется настроение.Строительное предприятие - это не только объекты, техника и производственные планы. Это еще и люди, которые каждый день работают рядом.

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