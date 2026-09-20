Большая сделка непременно состоится. Политолог из США о взаимоотношениях Минска и Вашингтона

В Беларусь вновь приезжал спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. В Беларусь вновь приезжал спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Переговоры имели положительный результат. Сняты санкции еще с двух белорусских компаний: "Лакокраски" и "Беллесбумпрома", а также согласован промежуточный договор между Беларусью и США.





Как отметил Стивен Самарин, больше года продолжается белорусско-американский диалог. "Конечно, не так все быстро идет, как хотелось бы. Прежняя администрация все разрушила, что только можно было разрушить. От отношений не оставила камня на камне, от доверия тоже. Поэтому сейчас наша администрация старается все это восстанавливать прагматично, медленно. Хотелось бы, чтобы это продвигалось быстрее. Но процесс идет, и за год сделано немало. Сняты санкции с "Белавиа", с других очень важных отраслей белорусской экономики. Всерьез идет разговор об открытии посольства и консульского отдела в Минске. То есть прогресс идет, но самое главное - идет диалог, он идет постоянно. Есть огромная заинтересованность в диалоге, в том, чтобы отношения наладить и на уровне правительства, исполнительной, законодательной власти", - сказал Стивен Самарин.





Он подчеркнул, что большая сделка непременно состоится. "Беларусь уже сделала очень много жестов доброй воли и шагов навстречу Соединенным Штатам, чтобы восстановить доверие, которое мы же, кстати говоря, и разрушили. Александр Григорьевич вполне закономерно настаивает на том, чтобы устные договоренности, которые есть сейчас, были зафиксированы на бумаге. К сожалению, наша администрация нередко грешит тем, что договаривается, а потом вроде бы об этих договоренностях забывает. Поэтому понятно стремление белорусского руководства закрепить их. И они, конечно же, будут закреплены", - сказал политолог.





Также он высказался на тему трехсторонних переговоров Россия - Соединенные Штаты - Украина. "То, что делает наша администрация, это больше просто видимость перед ноябрьскими выборами, поскольку движения, собственно говоря, никакого нет, эскалация, к сожалению, продолжается. Во внешней политике пока одни неудачи. На иранском треке провал. С Ираном решить проблему за одну ночь, как хотел Дональд Трамп, не получилось. И переговоры идут очень тяжело, да практически никак не идут. И вот здесь, чтобы что-то показать, решили реанимировать тему трехсторонних переговоров Россия - Соединенные Штаты - Украина. Самое главное, посмотрим, что будет после ноябрьских выборов. Если вот этот дух Анкориджа будет продолжаться, то тогда, наверное, действительно можно будет оптимистично смотреть на вещи", - сказал Стивен Самарин.-0-