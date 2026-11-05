5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном медицинском университете (БГМУ) проходят торжественные мероприятия, посвященное 105-летию со дня основания университета, передает корреспондент БЕЛТА.
История БГМУ началась в 1921 году с открытия медицинского факультета Белорусского государственного университета. За более чем вековой путь университет стал крупным центром подготовки медицинских специалистов, научных исследований и клинической практики. Здесь выросли поколения врачей, ученых и организаторов здравоохранения.
В программу торжества вошли присвоение звания "Почетный профессор БГМУ", награждение сотрудников и ветеранов университета, а также праздничный концерт.
К юбилейным мероприятиям приурочена и республиканская конференция с международным участием "Актуальные вопросы медицины", которая проходит 5-6 ноября. На ней работают более 40 секций, где обсуждают широкий круг вопросов современной фундаментальной и клинической медицины, уделяя особое внимание исследованиям, проводимым в БГМУ.
/Будет дополнено/.-0-Фото Татьяны Матусевич
Общество
05 ноября 2026, 11:09
Более века служения медицине. В Минске проходят торжества к 105-летию БГМУ
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