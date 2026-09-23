Более тысячи участников собрал первый союзный слет "Мы - за активное долголетие" в Витебске

"Республика Беларусь была выбрана не случайно. С 2021 года в стране реализуется Национальная стратегия "Активное долголетие - 2030". Сегодня есть возможность поделиться наработками, успешным опытом реализации этой стратегии. Для пожилого поколения сняты все ограничения на рынке труда. Работающий пенсионер не теряет свою заработанную пенсию, она выплачивается в полном объеме. Мы видим то, как наше старшее поколение участвует в социализированном обществе. В стране создано более тысячи советов пожилых граждан. Более 6 тыс. человек вовлечены в отряды так называемого серебряного волонтерства, которые помогают таким же, как они, в каких-то бытовых вещах, развитии тех навыков, которыми обладают сами. И немаловажно, что сегодня практически треть населения старшего возраста вовлечены в занятия физкультурой, и это тоже помогает им оставаться активными, здоровыми достаточно продолжительный период времени", - сказал министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Андрей Лобович.
Он также сообщил, что принято решение, что слет должен стать традиционным и проводиться по крайней мере раз в два года на территории Беларуси и России поочередно.
"Продление активной здоровой жизни граждан старшего поколения сегодня является национальной задачей как России, так и Беларуси. Поэтому площадка первого слета за активное долголетие, которая сегодня развернулась в Витебске, действительно планирует в будущем стать традиционной", - сказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.
В России действует Национальный проект "Семья", в котором есть отдельный проект "Старшее поколение", и Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. "В каждом из 89 наших регионов развернуты программы активного долголетия, и сегодня в целом по стране в них принимает участие уже 15,5 млн пожилых граждан. Безусловно, работа развернута не только в рамках программ. Есть достаточно серьезные гарантии для пожилых граждан на рынке труда, развивается система социального обслуживания. Мы продвигаем наш передовой проект - систему благовременного ухода, продолжаем строительство новых социальных стационаров. Нам действительно есть чему поучиться друг у друга", - сказала Ольга Баталина.
Она добавила, что сегодня и социальная изоляция, и одиночество - это одни из главных факторов, к сожалению, преждевременного старения. "Поэтому наша задача - сделать все, чтобы старшее поколение, которое внесло колоссальный вклад в развитие наших стран, действительно имело достойные условия для активной и здоровой жизни", - подчеркнула Ольга Баталина. Она уточнила, что в активном долголетии мужчины идут вслед за женщинами. Ведь во многом от женщины зависит здоровье всей семьи, потому что она "берегиня", привлекает всех своих близких к проведению диспансеризации, заботе о своем здоровье. В активном долголетии мужчин становится больше, ведь одним из ключевых направлений деятельности является спортивное направление, а также социальный туризм.
Фото Олега Климовича