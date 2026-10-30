Более четырех тысяч боеприпасов изъято из незаконного оборота во время мероприятия "Арсенал"

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками ГУБОПиК МВД в ходе проведения специального комплексного мероприятия "Арсенал" из незаконного оборота изъято 52 единицы нарезного и гладкоствольного оружия, более четырех тысяч боеприпасов к нему, 33 пневматические винтовки с усиленной кинетической энергией, запрещенные к обороту на территории нашей страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.



Проверены 119 лиц, в том числе браконьеры и черные копатели, проведено 175 обысков и осмотров. "Из незаконного оборота изъято свыше 24 кг взрывчатых веществ, включая порох, тротил, тол, а также почти две тысячи единиц взрывоопасных предметов времен ВОВ - мин, снарядов, гранат, взрывателей. По всему изъятому назначены экспертизы", - сообщили в МВД.



МВД напоминает: за незаконные хранение, транспортировку, реализацию и изготовление оружия или боеприпасов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность - от штрафа до лишения свободы.



Лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от ответственности. Сдать незарегистрированное оружие можно в любом отделе внутренних дел либо сообщить о нем по телефону 102.-0-