Более 98% белорусов не хотели бы уехать на ПМЖ за границу - социсследование 

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Фото Сергея Шелега

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 98% белорусов не хотели бы уехать на ПМЖ за границу. Об этом свидетельствуют результаты республиканского социологического исследования, которые касаются актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.На вопрос, хотели бы вы выехать за границу, только 1,7% респондентов ответили, что хотели бы уехать на постоянное место жительства. Это значит, что подавляющее большинство - более 98% - уезжать не хотели бы.При этом 48,6% опрошенных хотели бы выехать с целью туризма, отдыха, посещения родственников. У 48,1% таких планов нет.Комментируя результаты социологического исследования, руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, в частности, обратил внимание на туристический потенциал Беларуси, а также хорошие возможности для санаторно-курортного лечения внутри страны.В июле - августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Сегодня в Минске презентовали первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси.