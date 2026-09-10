Более 98% белорусов не хотели бы уехать на ПМЖ за границу - социсследование 

На вопрос, хотели бы вы выехать за границу, только 1,7% респондентов ответили, что хотели бы уехать на постоянное место жительства. Это значит, что подавляющее большинство - более 98% - уезжать не хотели бы.
При этом 48,6% опрошенных хотели бы выехать с целью туризма, отдыха, посещения родственников. У 48,1% таких планов нет.
Комментируя результаты социологического исследования, руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, в частности, обратил внимание на туристический потенциал Беларуси, а также хорошие возможности для санаторно-курортного лечения внутри страны.
В июле - августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Сегодня в Минске презентовали первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси.
/Будет дополнено/.-0-
Читайте также:
- Какими достижениями современной Беларуси гордятся ее жители - социсследование
- Сколько белорусы хотели бы иметь детей и каким видят их будущее - социсследование
- Как белорусы оценивают свое материальное положение - социсследование
Фото Сергея Шелега