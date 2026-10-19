"> Более 9,4 тыс. сеянцев высадили работники прокуратуры во время акции "Дай лесу новае жыццё!"

Акция "Дай лесу новае жыццё!", которая стартовала 17 октября, направлена на формирование бережного отношения к лесным ресурсам страны, привлечение общественности к их возрождению и приумножению. Основное внимание уделяется массивам, пострадавшим в результате разрушительных ураганных ветров, а также проблемным участкам, где проводятся работы по восстановлению насаждений после усыхания.-0-

Фото Генпрокуратуры Фото Генпрокуратуры

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Борисовского опытного лесхоза сотрудники Генеральной прокуратуры высадили более 9,4 тыс. молодых сеянцев ели и сосны во время акции "Дай лесу новае жыццё!" Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.В Борисовском опытном лесхозе трудился генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора вместе с его заместителями, прокурором города Минска, прокурором Минской области и другими сотрудниками надзорного ведомства."Это замечательная акция, которая была инициирована нашим Президентом и получила свое развитие. Зеленые леса - это не только визитная карточка нашей страны, но и чистый воздух, наше здоровье и здоровье наших детей", - отметил Дмитрий Гора.Совместными усилиями прокурорские работники высадили на участке Печинского лесничества, пострадавшем от ветровала, более 9,4 тыс. молодых сеянцев ели и сосны.Перед началом работ по посадке леса участники акции посетили экологическую тропу лесхоза "Дыхание Борисовщины" - уникальный природный объект протяженностью 1,8 км, оснащенный интерактивными стендами и тематическими площадками.