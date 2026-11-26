26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отечественные импортозамещающие химические вещества, созданные учеными Белорусского государственного технологического университета, позволили выпустить свыше 86 тыс. т бумаги и картона на ведущих предприятиях страны. Об этом рассказал проректор по научной работе БГТУ Вячеслав Флейшер в эфире телеканала "Первый информационный", сообщает БЕЛТА.



По словам проректора, стратегия университета строится на том, что фундаментальные и прикладные исследования не должны оставаться "в пробирке". Одним из ярких примеров успешного внедрения разработок стали проекты в области химической переработки древесины.



"Практически вся химия, используемая в производстве бумаги и картона, традиционно была импортной. За последнее время на нашей кафедре разработана целая линейка импортозамещающих вспомогательных химических веществ, которые уже прошли апробацию и внедрены в производство на ведущих предприятиях страны. Только за последнее время с использованием нашей химии суммарно было произведено более 86 тыс. т бумаги и картона самых разных видов", - отметил Вячеслав Флейшер.



Кроме того, университет развивает международное сотрудничество. Так, в текущем году было подписано трехстороннее соглашение между БГТУ, ОАО "Белшина" и Университетом Циндао (Китай) о создании совместной лаборатории шинной промышленности. Новая платформа позволит обмениваться технологиями, материалами и получать передовые научные результаты.



Отвечая на запросы времени и промышленности, БГТУ расширяет спектр образовательных программ. В 2025 году в университете открыли две новые востребованные специальности, ориентированные на подготовку инженеров-технологов: "проектирование и технология беспилотных авиационных комплексов", а также "химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий".



Проректор подчеркнул, что сегодня наблюдается высокий спрос на компетентные инженерные кадры, а предприятия осознают свою ответственность за подготовку специалистов: "Это уже не задача одного лишь университета. Предприятия и наши партнеры активно включаются в процесс, растет и целевой набор".



Главным секретом успешного внедрения разработок в реальный сектор Вячеслав Флейшер назвал работу с талантливой молодежью с первых курсов: "Мы отбираем инициативных студентов, ведем их на протяжении всего обучения и привлекаем к реальным проектам в рамках госпрограмм и хоздоговоров с предприятиями, обеспечивая при этом материальную мотивацию".



Говоря о приоритетах на ближайшие годы, проректор выделил развитие химических технологий, создание новых материалов с уникальными свойствами, а также разработку перспективных видов лесной техники и углубленную деревообработку с опорой на отечественные ресурсные и интеллектуальные возможности.-0-



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