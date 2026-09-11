Более 830 транспортных средств ожидают въезда в Польшу - ГПК

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 830 транспортных средств ожидают въезда в Польшу. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.



Въезда в ЕС перед польскими погранпереходами "Кузница Белостоцкая" ("Брузги") и "Тересполь" ("Брест") ожидают 630 легковушек и 4 автобуса. Их сотрудники за сутки оформили 32% легкового транспорта.



По состоянию на 10.00 въезда в Польшу ожидают 205 фур. Контролирующие службы польских погранпереходов "Бобровники" ("Берестовица") и "Кукурыки" ("Козловичи") приняли на свою территорию 33% фур.-0-