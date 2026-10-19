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Более 800 тонн яблок и тысячи участников: проект "Сад надежды" объединяет молодежь по всей Беларуси

Опубликовано:

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Общество
19 октября 2026, 17:51

Более 800 тонн яблок и тысячи участников: проект "Сад надежды" объединяет молодежь по всей Беларуси

Фото МГАТК
Фото МГАТК
Фото МГАТК
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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 130 тыс. учащихся Беларуси приняли участие в республиканском проекте "Сад надежды" в текущем году. Общими усилиями собрано свыше 800 т яблок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Виктор Довнар.

"Сад надежды" - яркий пример того, как совместный созидательный труд объединяет поколения и приносит реальную пользу. Школьники и студенты вносят свой вклад в уборку урожая плодовых садов во всех регионах страны. К октябрю нынешнего года в проекте приняли участие более 130 тыс. учащихся, которые собрали более 800 т яблок. Лидирующие позиции по объемам занимает Минская область: здесь силами более 117 тыс. учащихся собрано свыше 650 т яблок. Весомый вклад внесли и другие регионы: в Гомельской области собрано 60 т, Витебской - более 41 т, на Могилевщине - 35 т, в Гродненской области - 26 т, а на Брестчине, давшей торжественный старт уборочной кампании проекта в этом сезоне, собрано более 15 т", - отметил Виктор Довнар.

Он также обратил внимание на важный профориентационный аспект инициативы. "Работая в садах плечом к плечу со специалистами аграрного сектора, ребята на практике знакомятся с сельскохозяйственными профессиями и перспективами развития отрасли", - подчеркнул представитель ведомства. 

По его словам, логическим продолжением инициативы стал республиканский конкурс "Хозяева земли родной", организованный совместно с Белорусским профсоюзом работников образования и науки. Итоги смотра подведут в начале ноября, оценив конкретные проекты и видеоролики учреждений по выращиванию плодово-ягодных, овощных и цветочно-декоративных культур. Кроме того, исследовательскую работу в этой сфере юные аграрии демонстрируют в конкурсе опытнических и исследовательских работ "Юный натуралист", а также презентуют результаты своего труда на итоговой выставке "Бал плодородия" в центре "ЭкоИнновация" Национального центра дополнительного образования детей и молодежи.

К инициативе активно подключаются и университеты. Так, студенты и преподаватели Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники регулярно выезжают на сезонные работы. Как рассказал проректор по идеологической и воспитательной работе БГУИР Дмитрий Кузнецов, университет уже не первый год помогает агрокомбинату "Ждановичи", где сады занимают 235 га и выращивается порядка 28 сортов яблонь. Вуз сотрудничает с РУП "Институт плодоводства" НАН Беларуси.

"В начале октября студенческий актив, руководство вуза и лично ректор Вадим Богуш трудились в питомнике Института плодоводства, где помогли собрать более 7 тонн яблок. Для будущих инженеров и программистов "Сад надежды" - это не только позитивные эмоции и смена обстановки, но и благородное созидательное дело. Студенты всегда с охотой идут помогать, осознавая, какой это на самом деле нелегкий труд", - подчеркнул Дмитрий Кузнецов.

В профильных аграрных колледжах проект стал круглогодичной профессиональной практикой. Директор Марьиногорского государственного ордена "Знак Почета" аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка Сергей Сасковец рассказал, что учреждение заложило собственный сад еще в 2021 году. За текущий сезон учащиеся колледжа уже собрали более 22 тонн яблок, оперативно убирая урожай до наступления заморозков.

"Работа не останавливается ни на сезон: весной обрезаем и лечим деревья, осенью собираем плоды. При изучении предмета "Растениеводство" будущие агрономы сами осваивают прививку саженцев. Мы уже подготовили 2 тыс. собственных молодых деревьев - яблонь, груш, слив, абрикосов и персиков. Часть посадочного материала передаем школам и детским садам Марьиной Горки, а весной начнем планомерную высадку у себя. Наша цель - за два года заменить стареющие насаждения и заложить восемь гектаров современного высокоурожайного сада", - поделился руководитель колледжа. 

Республиканский проект "Сад надежды" реализуется в стране с 2022 года. Его ключевые задачи - трудовое воспитание молодежи через благоустройство территорий, уход за плодовыми насаждениями и сбор урожая, который затем направляется на перерабатывающие предприятия и в социально-педагогические учреждения.-0-
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