Более 800 грузовых и легковых авто ожидают въезда в Евросоюз - ГПК

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 800 грузовых и легковых авто ожидают въезда в ЕС. Такие данные привели в ГПК, сообщает БЕЛТА.



Более 620 грузовиков фиксируется перед польскими пунктами пропуска. Сотрудники погранпереходов "Кукурыки" ("Козловичи") и "Бобровники" ("Берестовица") за сутки оформили 38% и 13% грузового транспорта соответственно.



Перед пунктами пропуска Мядининкай ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") въезда в Литву ожидают 130 фур. Контролирующие службы данных погранпереходов оформили всего 9% транспорта от нормы.



По состоянию на 10.00 перед польским погранпереходом "Кузница Белостоцкая" ("Брузги") и литовским "Шальчининкай" ("Бенякони") фиксируется 70 легковых авто. Через данные маршруты в Евросоюз проследовало 23% и 63% легковушек.-0-