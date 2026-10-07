7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 800 грузовых и легковых авто ожидают въезда в ЕС. Такие данные привели в ГПК, сообщает БЕЛТА.
Более 620 грузовиков фиксируется перед польскими пунктами пропуска. Сотрудники погранпереходов "Кукурыки" ("Козловичи") и "Бобровники" ("Берестовица") за сутки оформили 38% и 13% грузового транспорта соответственно.
Перед пунктами пропуска Мядининкай ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") въезда в Литву ожидают 130 фур. Контролирующие службы данных погранпереходов оформили всего 9% транспорта от нормы.
По состоянию на 10.00 перед польским погранпереходом "Кузница Белостоцкая" ("Брузги") и литовским "Шальчининкай" ("Бенякони") фиксируется 70 легковых авто. Через данные маршруты в Евросоюз проследовало 23% и 63% легковушек.-0-
Общество
07 октября 2026, 10:38
Более 800 грузовых и легковых авто ожидают въезда в Евросоюз - ГПК
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