Более 80% всех коллективных договоров содержат нормы поддержки для пенсионеров - ФПБ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80% всех коллективных договоров содержат нормы поддержки для работающих и неработающих пенсионеров. Об этом журналистам рассказала заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Татьяна Филимонова, передает корреспондент БЕЛТА.



По ее словам, по инициативе ФПБ в генеральном соглашении между правительством Беларуси, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов содержатся нормы, которыми защищены лица предпенсионного и пенсионного возраста в вопросах оплаты труда и продолжения трудовых отношений.



"В генеральном соглашении прописано, что средняя пенсия по возрасту должна составлять не менее 40% от средней заработной платы по стране, - отметила Татьяна Филимонова. - Кроме того, у нас действует более 17 тыс. коллективных договоров, более 80% которых содержат нормы, поддерживающие как работающих пенсионеров, так и работников, которые находятся на пенсии. Ряд коллективных договоров содержит нормы по единовременным выплатам для работающих пенсионеров. По отдельным предприятиям выплаты достигают более 100 базовых величин. Это говорит о том, что наниматели заинтересованы в опытных работниках и готовы за это платить".



Татьяна Филимонова отметила, что в Республиканском дворце культуры профсоюзов и его филиалах работают 23 творческих формирования, в которых занимаются более 600 граждан пожилого возраста. "Совместно с Министерством культуры и Белорусским общественным объединением ветеранов мы проводим творческий конкурсы "Не стареют душой ветераны", "Песни Победы". В них с большим удовольствием участвуют пожилые граждане в возрасте 80 лет и более", - рассказала зампредседателя, добавив, что ко Дню пожилого человека ФПБ подготовила электронные открытки, которые можно скачать на сайте и с их помощью поздравить близких.-0-