Более 790 человек уже зарегистрировались на легкоатлетические забеги "Зубр-феста"

Организаторы гарантируют медицинскую безопасность. "На каждом километре у нас будет сотрудник скорой медицинской помощи. Будут дежурить три машины медицинской помощи, и будет обеспечена машина повышенной проходимости, чтобы в экстренных случаях медики могли быстро добраться до места происшествия", - подытожил Игорь Саюк.-0-





Фото Брестского облисполкома

18 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 790 человек зарегистрировались на забеги "Зубр-феста", который пройдет 25-26 сентября в национальном парке "Беловежская пуща". Об этом сообщил журналистам и блогерам во время пресс-конференции директор Брестского областного учебно-методического центра физического воспитания населения Игорь Саюк, передает корреспондент БЕЛТА.Он отметил, что спортивная программа фестиваля включает забеги на две дистанции, которые пройдут 26 сентября. "Первая дистанция, которая стартует в 13.00, - семейный забег на 1 км. Вторая, которая стартует в 13.30, - это забег для категории 18 лет и старше, дистанция составляет 9,2 км", - рассказал Игорь Саюк.Организаторы консультировались с беговыми сообществами Бреста, и идея проведения забега в Беловежской пуще получила широкую поддержку. "Мы получили обратную связь о том, что подобного рода забег необходим как для жителей Брестской области, так и для страны. Беловежская пуща - для многих место силы", - подчеркнул директор.Регистрация на забеги проходила стремительно: первые слоты были разобраны всего за три часа. После многочисленных просьб лимит участников увеличивали дважды, и оба раза места заполнялись полностью. Сейчас осталось лишь 11 свободных мест на дистанцию 9,2 км и немного больше - на семейный забег. "По географии участников хочу отметить, что у нас основное количество людей - жители Брестской области, около 600 человек, также из города Минска около 100 человек. Есть и зарубежные представители из России и Китая. На данный момент всего зарегистрировались 794 участника", - сказал Игорь Саюк.Медаль к этому забегу разрабатывала Белорусская федерация легкой атлетики. "На днях мы представим макет этой медали. Также хотелось бы отметить, что для участников будут предусмотрены палатки для переодевания, камеры хранения, зона выдачи стартовых номеров. Стартовые номера можно будет получить 25 сентября в Бресте и 26 сентября на старте соревнований с 10.00 до 12.00", - отметил директор центра.